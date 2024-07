Reportáž z cesty do Paříže na OH, 30. července 2024. | Video: Deník/Kateřina Součková

Olympijské hry v Paříži jsou v plném proudu. Redaktoři Deníku jsou přímo v místě konání a mapují dění nejen kolem OH. Fotograf Lukáš Kaboň a redaktor Jan Braun do Paříže dorazili už v neděli, zatímco redaktorka Kateřina Součková se ke dvojici připojila během úterka. Společně s ní cestovaly do Paříže i desítky českých fanoušků, kteří si olympijské hry nechtějí nechat ujít. Lístky na zápasy a závody si kupovali až rok dopředu. Na co se nejvíce těší?

Vlaječky, kšiltovky, trička nebo batohy. Češi cestující na olympiádu do Paříže z Letiště Václava Havla v Praze byli během úterního odpoledne nepřehlédnutelní. Po druhé hodině odpoledne byl naplánován odlet letadla mířící do města Beauvais, které je od centra Paříže vzdálené asi 85 kilometrů.

Mezi cestujícími nechyběli ani čeští fanoušci, kteří na olympiádě plánují vidět několik sportovišť. „Cestujeme tam na čtyři dny, a protože jsem fyzioterapeut Českého volejbalového svazu, tak to bylo se sehnáním lístků o něco jednodušší. Nejvíce se ale se synem těšíme na Eiffelovku a na volejbal samozřejmě,“ řekla jedna z cestujících společně se synem, kteří byli vyzdobeni i vlajkami.

V autobusu, který cestující vezl přímo k letadlu, panovala natěšená atmosféra a cestující mezi sebou zjišťovali, kam se v Paříži půjdou podívat a na jaká sportoviště mají zakoupené vstupenky. „Jedeme se kouknout na box v Paříži a taky na basketbal v Lille. Vstupenky jsme si kupovali už koncem loňského roku a pak jsme hned hledali ubytování. To nebylo tak jednoduché, protože nám z některých ubytování ani neodepisovali. Tak máme nakonec Airbnb. Vše je ale zařízené, tak se tam moc těšíme, hlavně na bagetu klasicky, čerstvé pečivo nebo žabí stehýnka,“ řekla Alesia Kučerová s přítelem.

Na volejbal i atletiku vyrazila i čtyřčlenná skupina dvou otců se syny, kteří společně cestují zejména na závody motorek. Kvůli olympiádě, která letos není od Česka tak vzdálená, udělali výjimku a na pět dní vyrazili právě do Paříže. „Naši kamarádi vyhráli pár lístků, tak nám je dali a zbytek jsme si doplatili. Takže pro nás čtyři nás další lístky vyšly asi na 42 tisíc,“ řekl Lukáš Zaplatílek z Dvoru Králové. O tom, na co se do Paříže nejvíce těší, měli jasno. „Na teplou bagetu k snídani! A uvidíme co medaile, zatím to moc optimisticky nevypadá. Náš favorit je Prskavec, tak snad tam prskne nějaká zlatá,“ dodala společně skupinka.

Jestli se čeští fanoušci dočkají v Paříži medailí, rozhodnou následující dny. Teplá bageta k snídani ale jistě chybět nebude.