Bude to jeho čtvrtá účast pod pěti kruhy. Na třech olympiádách vybojoval jednatřicetiletý Josef Dostál čtyři medaile ve třech disciplínách. V Paříži by kajakář rád přidal další. Tentokrát se dvoumetrový obr soustředí jen na kilometrový závod. Poprvé bude však mít po boku přítelkyni a rovněž kajakářskou reprezentantku Anežku Paloudovou, které nedávno navlékl na prsteníček zásnubní prstýnek.

Závodit budou na jezeře ve Vaires-sur-Marne a kajakářský pár zvolil namísto pobytu v olympijské vesnici ubytování, odkud to je na dráhu blíž. Ve stejný den 7. srpna je čekají rozjížďky.

„S tím není problém. Jsme zvyklí závodit ve stejném bloku. Jsme si oporou, ale dokážeme se soustředit každý na sebe. Nepotřebujeme si ani vyzkoušet vodu. Už jsme tam startovali, takže není nutné se na místě předem zdržovat, aby na nás dolehla závodní atmosféra,“ prohlásil pražský rodák a držitel jednoho olympijského stříbra a tří bronzových medailí.

Jaké máte zkušenosti z místa, kde se bude bojovat o cenné kovy? Prý tam bývá větrno.

Je to výborné místo pro windsurfing. (usmál se) Podmínky někde vyjdou, někde zase ne. Doufám, že když nepřály v Tokiu, tak se to povede alespoň v Paříži. Přesto se obávám, že tam bude nepříjemně foukat, ale s tím nic nenadělám.

Jaké podmínky by vám vyhovovaly?

Regulérní. Nejhorší je vítr ze stran, ale když je silný, tak je nepříjemný zepředu i zezadu. Také nemám rád, když je ve vodě moc řas.

Jak se vám v minulosti ve Vaires-sur-Marne závodilo?

Nejlíp jsem tam dojel třetí při loňském závodě světového poháru. Tohle závodiště je specifické tím, že se nejedná o umělý kanál třeba jako v Račicích, kde vítr nedělá takové problémy. Je škoda, že dějištěm olympijských závodů v rychlostní kanoistice není takové místo, které by odpovídalo významu soutěže.

Můžete vzpomenout na OH 2012 v Londýně, kde jste byl v osmnácti letech členem bronzové čtyřky?

Byla to úplně jiná situace a třetí místo bylo velikým překvapením. Byl jsem tenkrát benjamínek, naproti tomu dneska tým táhnu sám, protože startuju v individuálním závodě. Když to pokazím, jde to jen za mnou.

Anežka je velký mazák

Máte dvě medaile z K4, jednu ze singlu, ale i z dvojky s Radkem Šloufem na posledních hrách postižených covidem. Jak na tokijský bronz vzpomínáte?

Kvůli povětrnostním podmínkám jsem dojel na singlu pátý a do deblu jsem nastoupil naštvaný na celé Tokio. Možná i díky tomu jsem se dokázal vyburcovat k lepšímu výkonu. Této medaile si moc vážím a měl jsem z ní obrovskou radost. Ale hlavně za Radka, protože je to můj dobrý kamarád.

Poslední roky je součástí týmu vaše partnerka Anežka Paloudová. Jak vám to změnilo sportovní život?

Když jsme na závodech, je moc fajn, že je poblíž. Je velký mazák, o kajaku ví všechno. Myslím, že pro oba je to strašně hezký.

Užijete si Paříž a olympijskou atmosféru, když budete bydlet mimo vesnici?

Do vesnice se zajdeme podívat až po závodech a v plánu máme účast na závěrečném ceremoniálu.

Není tajemstvím, že doma se kajakářskému tématu vyhýbáte a pro toho, kdo zákaz poruší, dokonce čeká příspěvek do rodinné pokladničky. Jak na tom jste?Obvykle s tím nemívám problém. Hovory o pádlování jdou mino mě. Když však někdy posedíme s její trenérkou, občas k tomu sklouznou, a tak se stává, že Anežka musí zaplatit útratu. (usmívá se)

Jak vypadá váš běžný život, máte v domácnosti nějak rozdělené úlohy?

Myslím, že fungujeme naprosto normálně. Než se ke mně Anežka přistěhovala, bydlel jsem sám. Byl jsem zvyklý prát, vařit i vynášet odpadky. (usmívá se)

Prozraďte něco víc, jak to chodí u olympioniků…

Není na tom nic neobvyklého. Máme takovou dělbu práce, nenechávám to jen na ní. Když ráno vařím kaši, Anežka připravuje kafe. Nebo když večer něco doma poklízí, ujmu se večeře.

S čím budete po pařížském vystoupení spokojený? Jako od medailisty z předchozích her bude od vás veřejnost očekávat další cenný kov…

S medailí bych byl samozřejmě vrchovatě spokojený. Dokonce se mi o ní i zdálo (usmál se) Mít pátou placku by bylo fakt krásný, ale moc se na to neupínám. Spíš mi jde o výkon v závodě a abych ze sebe dokázal dostat to, co ve mně je.

Koho považujete za největší soupeře?

Jsou to medailisté z Tokia. Maďaři Kopasz a Varga a Portugalec Pimenta. Jsou hodně rychlí, ale uvidí se v cíli.