Krpálek musel zmobilizovat všechny síly. V dalším kole totiž v kategorii nad 100 kg číhal závodník, který tuto hranici převyšuje opravdu výrazně.

Obhájci olympijského zlata z Tokia se postavil stošedesátikilový Japonec Tacuru Saitó. Utkání začalo opatrně, ale po minutě a půl se Krpálek osmělil a zaútočil. Jenže v následujících vteřinách doplatil na moment nepozornosti, soupeř bleskově zaútočil a technikou uči mata ukončil jeho sen o třetím olympijském zlatu po sobě.

Do dalšího kola tak prošel Saitó a český obhájce zlata skončil s hlavou v dlaních. „Bohužel jsem prostě udělal chybu, na kterou jsme víceméně byli připravení. Věděli jsme, co dělám, že nesmím v tomhletom zůstat stát a bohužel jsem se zastavil a nechal jsem ho vlézt do chvatu. Díky té hmotě, kterou má, to tam dokáže dotáhnout. Takže prostě bohužel. Udělal jsem chybu a doplatil jsem na to," uvědomoval si smutný Krpálek.

„Na začátku jsem přitom byl aktivní. Snažil jsem se do něj dostat hned od startu, ale bylo hrozně těžké vůbec celou tu hmotu rozhýbat. Samozřejmě nějaký momenty byly super. Snažil jsem se mu sundávat jeho dominantní ruku a myslím si, že to se dařilo dobře. Ale nakonec to dopadlo tak, jak to dopadlo,“ doplnil.

