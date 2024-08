Medaili z Tokia 2020 judista Lukáš Krpálek už neobhájí. Po prohraném zápasu proti Japonci Tacuru Saitóvi nastoupil judista před novináře zklamaný. „Doplatil jsem na to, že jsem zaspal chvat a pak už to jen dotáhnul. Je to judista, který má 170 kilo, takže techniku má opravdu skvělou a pohyby má nádherné. Musím říct, že jsem se cítil opravdu dobře. Nejsem jediný, kdo takhle prohrál, ale chtěl jsem do toho dát všechno,“ zhodnotil svůj výkon a koncentrovanost na zápas Krpálek.

Japonec Saitó šel do zápasu s 172 kily. „Na takovéhle závodníky, jako je Saitó, musí mít člověk mnohem více kil, než má, aby ho ustál a eliminoval. Kdybych měl kolem 130 nebo 140 kilo, tak by ten výsledek mohl být jiný, ale už jsem říkal, že olympiáda je vrchol a tohle se musí zvládnout,“ řekl judista.

Lidé mi říkali, že nemám už komu co dokazovat

Krpálek není na olympijských hrách žádným nováčkem. Svou premiéru pod olympijskými kruhy měl v Londýně, kde skončil sedmý. „Londýn mě hodně mrzel, ale tam jsem věděl, že jsem ho mohl porazit. Tam jsem samozřejmě udělal chybu a prohrál. Teď to bylo trochu jiné, takže to bude bolet opravdu dlouho. Spousta lidí mi říkala, že už nemám komu co dokazovat. Tu medaili jsem ale vybojovat chtěl. Připravený jsem byl opravdu dobře,“ zhodnotil Krpálek.

Ten zatím neuvažoval, co bude po olympiádě. „Popravdě úplně nevím, co bude teď. Vše jsem směřoval k tomuhle dni a chci si odpočinout. Pojedu za rodinou na Vysočinu a uvidíme, co bude dál,“ dodal smutným hlasem Krpálek.

O přípravu judisty se staral jeho trenér Petr Lacina, který počáteční výkon Krpálka hodnotil pozitivně. „Lukáš dobře pracoval v boji o úchop, chtěli jsme, ať ho takto převálcuje. Pak se ale zastavil, vystrčil pravou nohu a to byla chyba. Pravá noha dopředu znamenala, že se Japonec dostal do chvatu a byl extra rychlý. To je prostě judo,“ řekl trenér Lacina.

O tom, jak bude vypadat Krpálkova kariéra po olympiádě, ještě neuvažoval. „Je brzo o tom přemýšlet. Teď bude mít zaslouženou dovolenou a uvidíme, jak dlouhá ta dovolená bude a jestli to už třeba nebude navždy. Ale Krpoš je schopný všeho, takže těžko říct, co se bude dít. Musíme vzít v úvahu i to, že je služebně starý. Jestli ho něco zastaví, tak to nebude hlava, ale tělo,“ dodal Krpálkův trenér.

Krpálek? To je váš národní hrdina, ne?

Judistu Krpálka podporovali fanoušci z celého světa. V samotné Francii jde o obrovsky populární a rozšířený sport, který patří mezi nejoblíbenější v zemi, což potvrdila i plná Champ de Mars Arena, která se doslova klepala pod burácejícími fanoušky. A Krpálka tady dobře znali i místní. „Je to výborný judista, máme ho rádi a přejeme mu, aby byl úspěšný. Přišlo nám, že v posledním období nemá úplně dobrou formu, ale snad se mu bude dnes dařit,“ rozebírali situaci před začátkem olympijského klání členové francouzského klubu Tremblay. Domácím miláčkem je ale Teddy Riner, který zapaloval i olympijský oheň.

Českého zápasníka ale znají i v Ázerbájdžánu. „Česká republika? Od vás je Lukáš Krpálek! To je váš národní hrdina, že?“ ptal se v restauraci ázerbájdžánský fanoušek, který je i bývalým judistou. „Krpálka znám, je to borec a viděl jsem ho několikrát i na živo. Je rychlý a vše zvládá technicky nádherně, tak snad to v Paříži zvládne,“ doufal ještě před zápasem s úsměvem Ázerbájdžánec.

