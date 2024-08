„Jsem se sportovci v blízkém kontaktu a vidím, co v přípravě zažívají a co odevzdávají. To si člověk, který na vysoké úrovni nesportoval, ani nedokáže představit. Závodníci obětují sportu svůj život a já mám tendenci je hájit,“ říká Deníku uznávaná psycholožka Zdeňka Sládečková, která pomáhá řadě sportovců.

A že se nesypou medaile? „Tak to prostě je. Ti, co jsou v Paříži, nechávají v soutěžích sebe celého. Jdou na doraz, ale pokaždé není posvícení,“ pokračuje. Podle ní je v současnosti už velice náročné se na olympiádu vůbec probojovat.

„Nevím, jestli se to děje jen v Česku, ale my si lidí, kteří se tam dostali, nějak nevážíme. Někdo má asi v sobě nějaký komplex, a když se reprezentantům nedaří sbírat medaile a registruje sedmá nebo sedmnáctá místa, tak je odsoudí, že za nic nestojí. Jako odpověď bych jim mohla říct, ať si to jdou zkusit,“ krčí rameny Sládečková.

Podle ní si sportovci naopak zaslouží uznání. „Být sedmnáctý nebo i čtyřicátý na světě - kdo z kritiků takový je ve svém oboru? Měli bychom mít olympioniky za hrdiny. Bojují za vlast celým srdcem a to, že se jim v pravý čas nepovede předvést maximální výkon, může mít spoustu příčin. Možná by se někteří fanoušci měli začít modlit, aby ku pomoci oslovili i svaté tam nahoře,“ uzavírá.

Nervóznější mohou být trenéři a realizační týmy

Bývalý hokejový trenér Marian Jelínek, který v současnosti jako mentální kouč spolupracuje s několika vrcholovými sportovci, nebral medailové prognózy před OH příliš vážně. „Vlastně ani nevím, kdo měl procentuálně ověřené šance na stupně vítězů. Vždycky to neklapne, ale jsme teprve v půlce olympiády, myslím, že to ještě přijde,“ domnívá se.

Situace, kdy někteří papíroví favorité odpadávají, nemusí podle Jelínka na jejich kolegy doléhat. „Co vím od svých svěřenců, kteří jsou v Paříži, tak ti nevnímají, že by měli být pod nějakým tlakem, jestli jeho kolega získá, nebo nezíská medaili. Soustředí se sami na sebe a tohle je pro ně vedlejší. Může je to zamrzet, ale že by to mělo mít vliv na jejich výkon, to určitě ne,“ říká.

„Spíš bych řekl, že nervóznější mohou být trenéři nebo realizační týmy. Jsme výkonová společnost a medaile se počítají. Tam to může existovat, ale obzvlášť starší sportovci jsou takoví profíci, že je neúspěchy kamarádů nemohou strhávat. Určitě neexistuje něco jako domino efekt,“ přemítá.

Dnes hrají v životě mladých lidí velkou roli sociální sítě. Na nich se mohou reprezentanti od různých posměváčků a trollů například dozvídat, že si odjeli do Paříže za státní peníze na výlet.

„Tohle je samozřejmě nepříjemné, ale je to o psychické odolnosti. Myslím, že to není jen specifikem olympiády. Třeba tenistky to schytávají celoročně a často to s nimi řeším. Někdo je dost otrlý, ale u někdo jiného - třeba u zástupců menších sportů, kteří nejsou na medializaci a tlak tolik zvyklí - to může sehrát svou roli,“ připouští.

„Taková situace však nepřichází ze dne na den. Každý dopředu týdny a měsíce věděl, že bude závodit na olympiádě. Reprezentanti se připravovali na různé komplikace. Ono taky záleží na každém, jak medailový deficit bere. Kdo chce na nízkém počtu vidět senzaci, tak si ji najde,“ dodává.

Za inspirací do biatlonu

Kde by mohli čeští sportovci brát vzor, jak se připravit na vrcholnou akci? Ideální příklad by našli v českém biatlonu. Vraťme se v čase o několik let zpět. V roce 2013 na mistrovství světa v Novém Městě na Moravě získal Jaroslav Soukup bronz se smíšenou štafetou, ačkoliv to dlouho vypadalo, že není šance, aby se šampionátu zúčastnil. V srpnu 2012 totiž utrpěl vážná zranění při nehodě na kole, včetně otřesu mozku a řady zlomenin, a lékaři odhadovali, že vynechá celou sezonu. Jenže Soukup se vrátil a vystoupal na stupně vítězů.

O rok později závodili olympionici v Soči. V Soukupa ale věřil málokdo. Český biatlonista se v sezoně trápil, jeho nejlepším výsledkem bylo desáté místo, ve sprintech se nedostával ani do elitní dvacítky.

Jenže pak přijel do Ruska a tam všem ukázal, že načasování formy je jeho vynikající disciplína. Vynikající závod korunoval dalším bronzem.