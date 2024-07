U některých akcí stojí za to, aby se zopakovaly. V roce 1924 byla na olympijských hrách poprvé představena kanoistika. Na počest této události dopádloval do Paříže sportovní všeuměl Emerich Rath po trase, která měřila nějakých 360 kilometrů.

Stoleté výročí využil předseda českokrumlovského oddílu SK Vltava Tomáš Palouda. K poctě polozapomenuté legendy naplánoval obdobnou trasu po řece Seině. V den zahájení her vyráží spolu s tříčlennou skupinou směr Paříž.

A co víc? S celou rodinou dopádlují do Paříže zafandit dceři Anežce, jediné české kajakářce v rychlostní kanoistice. Prostě je báječné navázat na dávný příběh. S tátou vyrazí do Francie druhá dcera Karolína a syn Mikoláš.

„Pojede i mamka, ale bude nám dělat v autě mobilní doprovod a pomáhat v nesnázích po cestě. Společně vyrážíme vozem 26. července, o den později nasedneme na soutoku Seiny s tokem Le Brevon do lodí a zamíříme na Paříž. Každý pojedeme na sjezdařském kajaku, v plánu máme ujet denně šedesát kilometrů,“ říká Deníku Karolína Paloudová.

Krumlovští vodáci chtějí vyjet v přibližně stejném místě, kde startoval i Emerich Rath. Svým způsobem půjde o dobrodružství, cestu chtějí zvládnout za osm dní.

Nevědí, jestli dodrží plán cesty

„Máme vytipované kempy podél Seiny, kde bychom měli nocovat. Nejsme si však jistí, jestli tam dokážeme dojet, nebo jestli tam opravdu budou. Takže se může stát, že nějaký večer někde na divoko zakepmíme a budeme spoléhat, že tam mamka dojede autem. Je však možné, že se to pokaždé nepovede,“ pokračuje třiadvacetiletá Paloudová.

V Seině není podobně jako v mnoha řekách moc vody. Aby mohli pádlovat, budou potřebovat 30 centimetrů hladiny. „Víme o místech, kde se musí lodě přenášet. Před Paříží je asi dvacet zdymadel, ale to není nic neobvyklého. Na místě musím být 3. srpna, abych se mohla věnovat Anežce a Pepovi Dostálovi,“ zmiňuje svou roli, která se týká kuchyně pro český kajakářský pár.

Se sestrou a jejím přítelem budou bydlet mimo olympijskou vesnici a Karolína se vhodnou stravou postará o jejich žaludky. „U Pepy jsem před necelým rokem začínala jako nutriční terapeut. Potřeboval trochu srovnat stravovací návyky, ale před olympiádou mu do toho už moc nemluvím. V Paříž budu působit jako klasický kuchař,“ usmívá se.

Memoriálovou plavbu Emericha Ratha zaštiťuje Český svaz kanoistů, město Český Krumlov a prostřednictvím Agentury pro rozvoj Broumovska také Rathova domovina, město Broumov.

close info Zdroj: se svolením canoeicf.com zoom_in Emerich Rath