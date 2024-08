close info Zdroj: Deník / Pavel Netolička zoom_in FIVB Světové série v plážovém volejbalu J&T Banka Ostrava Beach Open, 29.května 2019 v Ostravě. Na snímku Steven van de Velde (NED).

Nizozemský beachvolejbalista Van de Velde

Další sportovec, jehož start pod pěti kruhy vzbudil vlnu reakci na sociálních sítích byl nizozemský beachvolejbalista Steven Van de Velde. Sportovec byl v roce 2014 odsouzen za znásilnění dvanáctileté dívky, za což si odpykal i svůj trest ve vězení. V roce 2017 byl propuštěn a dále se věnoval beach volejbalu, v němž se dostal i do reprezentace. Zúčastnil se i světových a evropských pohárů, kde s Van de Veldovou minulostí nebyl problém. Dokud nenastoupil na olympiádě.

„To snad nemyslí olympijský výbor vážně? Pustit do Paříže někoho, kdo byl odsouzen za znásilnění dítěte? To už tam může opravdu každý,“ psali rozhořčení fanoušci na sítích. Van de Velde svého činu lituje, což přiznal už v několika rozhovorech v průběhu let ještě před olympiádou. Za sportovce se postavil i generální ředitel Nizozemské volejbalové federace, který uvedl: „Stevenův příběh známe. Byl odsouzený podle anglického zákona a odpykal si trest. Od té doby jsme s ním v kontaktu a znovu jsme ho naplno přijali mezi naši volejbalovou komunitu,“ řekl Michel Everaert.

Nizozemští fanoušci v Paříži ale problém s účastí sportovce na olympiádě nevidí. „Je to stará věc. Nevím, proč se to pořád vytahuje. Svůj trest si odpykal. Má už i manželku a dítě, tak proč by měl být pořád trestán za něco, co se stalo před desíti lety. Olympiáda je o sportu,“ řekla Deníku Jolanda B. z Nizozemska. Rozhořčení neschovávala ani skupinka osmi nizozemských fanoušků oděných do oranžova. „Zaznamenal jsem už před olympiádou, že všichni řeší, co udělal. Myslím, že už několikrát řekl, že toho litoval, a byl kvůli tomu i ve vězení. Média z toho dělají zbytečný poprask,“ uvedl fanoušek Thomas Elbe, který se zúčastnil i beachvolejbalového utkání pod Eiffelovou věží.