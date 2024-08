Fuksovi museli nejprve dopoledne bojovat v semifinále, kde obsadili postupové čtvrté místo. Ve finálových bojích pak po většinu trati zaostávali za startovním polem, v závěru se ale vzedmuli k finiši, což nakonec stačilo k posunu na sedmé místo.

Od šestých Maďarů je ale dělilo jen šestnáct setin sekundy, další čtyři pak od pátých Němců. Čtvrtí a nakonec bez cenného kovu dojeli Zachar Petrov a Alexej Korovaškov startující jako nezávislí sportovci, kteří většinu pětisetmetrové trasy jeli na druhém místě.

„Super. Já jsem si dal cíl, že chci být na olympiádě ve finále na deblu. To se nám povedlo. My jsme všechno dali do toho semíčka. Byl jsem šťastný, že jsme ve finále. Říkal jsem, že kdyby se nám povedlo udělat aspoň jednu loď, tak by to bylo skvělé. Povedlo se to,“ řekl po závodě Martin Fuksa.

„Asi jsme nejeli těsnější závod. Jsem moc rád, jak jsme jeli, byl to super závod. Konkurence je prostě silná. Povedený závod nám stačí na sedmé místo, tak to prostě je. Kdyby mi to řekl někdo před olympiádou, tak to beru,“ doplnil Martin Fuksa. V pátek ho čeká semifinále a případný boj o medaile na singlu na kilometru.

„Víme, jak jsou ti konkurenti rychlí. Věděli jsme, s čím sem jedeme. Sedmé místo je vylepšení od Tokia, samozřejmě paráda. Samozřejmě vždycky bychom chtěli být lepší. Trénujeme pro to a děláme všechno, abychom byli nejlepší,“ okomentoval závod i druhý z bratrů Petr Fuksa.