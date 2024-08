V metru i na ulicích je to znát na první pohled. Paříž žije olympiádou. Symboly her jsou všude. Olympiáda se tam vrátila po sto letech a francouzská metropole chce ukázat, že je správným místem.

Velká zóna pro fanoušky vyrostla před pařížskou radnicí. Na předměstí francouzské metropole dokonce narazíte na plakát s Emilem Zátopkem poutající na výstavu o olympijských šampionech.

Správně se zorientovat v labyrintu pařížského metra a příměstských vlaků RER pomáhají jak symboly olympijských sportovišť se směrovkami ve stanicích, tak dobrovolníci.

Muži a ženy v modrých vestách s velkou růžovou rukavicí a zvednutým ukazovákem jsou všude. Je jich hodně a vždy připraveni najít návštěvníkům Paříže správnou cestu ke své lince. Těch je totiž především na přestupních stanicích opravdu hodně s dlouhými pěšími přesuny. Často je to bludiště. Ale mají v něm i pekárny s luxusními čokoládovými croissanty. Bezpečnost v metru střeží hlídky policistů ověšené zbraněmi.

Nedílnou součástí návštěvy olympijských utkání a závodů jsou bezpečnostní procedury. Média kontroluje ochranka podobně jako na letišti. Voda v litr a půl velké PET lahvi musí zůstat před vchodem, povolená je litrová nádoba. Někde zkoumají i její obsah. Je to opravdu voda ve vaší lahvi? I takové otázky pokládá novinářům ochranka.

Francouzi sledují olympiádu i na mobilech

Na některých místech jsou ale méně přísní. „Byli docela benevolentní, až nás to překvapilo. Na mistrovství světa v plavání v Kataru to bylo daleko horší,“ všiml si Miroslav Knedla, otec českého plavce, který s velkou výpravou z Valašska chodil fandit do úžasné arény La Défense.

Paříž před olympiádou vyluxovala město od bezdomovců, desítky tisíc jich odvezla v autobusech do menších měst. Tam je umístila do nevyužívaných, vybavených bytů. Všech žebráků se ale francouzská metropole nezbavila, jsou vidět v metru i na ulicích.

Nijak to však neubírá na pocitu, že Francouzi se olympiádou baví a užívají si ji. Na mobilech v metru sledují šerm nebo jezdectví, v arénách vytváří výbornou kulisu. „Byli jsme na ragby. Skvělý zážitek. Vstupenky jsme dostali od dcery, jeden stál 125 euro (v přepočtu přes tři tisíce českých korun). Byl to od ní výborný dárek,“ konverzoval v metru s reportérem Deníku francouzský pár z Nantes. „Odkud jste?“ vyzvídá i prodavač potravin, když vidí olympijskou akreditaci. A dává se do řeči. Paříž prostě žije olympiádou.

