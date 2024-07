Hned tři velké naděje budou mít v úterním programu olympijských her v Paříži čeští sportovci. Do kvalifikace zasáhne kajakář Jiří Prskavec, který obhajuje zlatou medaili z Tokia. Stejný úspěch se podařil i tenistkám Barboře Krejčíkové a Kateřině Siniaková, které se krátce před olympiádou daly znovu dohromady po několikaměsíční odmlce.

Dvojnásobný mistr světa ve vodním slalomu po bronzu z Ria de Janeiro a zlatu z Tokia vykročí v 16:00 na cestu, na jejímž konci by ve čtvrtek znovu rád vystoupil na nejvyšší stupeň. Překazit mu to může několik soupeřů, nejpravděpodobněji Brit Joseph Clarke, který mu vyfoukl zlato loni na své domácí trati v Londýně. Na minulé hry se nevešel do nominace, tím víc touží po úspěchu v Paříži. A titulem mistra Evropy v Tacenu i vítězstvím v červnové generálce na Světovém poháru v Krakově potvrdil, že je dobře připravený.

Prskavec v této sezoně koketoval s myšlenkou, že by se kvalifikoval na hry i na kánoi, a na kajaku se mu nijak zvlášť nedařilo. V Tacenu neprojel branku, v Praze nepostoupil z kvalifikace. Další Světové poháry vynechal, úterní kvalifikace naznačí, jestli to byla správná taktika.

O postup z kvalifikace bude usilovat také kanoistka Gabriela Satková. Po triumfu v Troji patří do okruhu medailových kandidátek. Tou jednoznačně největší je ale Australanka Jessica Foxová, která obhajuje titul z Tokia a po nedělním triumfu na kajaku může slavit olympijský double, což se ještě nikomu nepodařilo. Semifinále a finále kanoistek jsou na programu ve středu.

Českým střelcům se zatím v Chateauroux vůbec nedaří a ani Lipták to nevylepšil. V první části kvalifikace minul šest z 75 letících terčů, a i kdyby byl v druhé části v úterý dopoledne stoprocentní, na šestičlenné finále to bude sotva stačit. Dva střelci mají zatím jednu chybu, dalších osm netrefilo dvakrát. Druhá část kvalifikace se rozjede od devíti hodin ráno.

Krejčíková se Siniakovou rozehrají turnaj s tchajwanskou dvojicí Čchan Chao-Ling, Čchan Jüng-žan. Krejčíkovou čeká ještě předtím boj o postup do čtvrtfinále dvouhry.

close info Zdroj: ČTK/AP zoom_in Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková se zlatými medailemi.

Oba zástupci ve dvouhře mužů jsou ve druhém kole. Tomáš Macháč vyzve na centrálním kurtu Philippa Chatriera turnajovou trojku Němce Alexandera Zvereva, jehož přehrál v mixu. Jakub Menšík se utká s Američanem Tommym Paulem, nasazeným jako číslo devět. Tenisový program začíná na kurtech Rolanda Garrose v poledne.

Do hry jde i mistryně Evropy Zachová

Jako první z trojice českých judistů vstoupí od deseti hodin dopoledne na tatami Renata Zachová v kategorii do 63 kilogramů. Mistryně Evropy se v 1. kole utká s Maďarkou Szofi Özbasovou, bronzovou medailistkou z loňského světového šampionátu v Dauhá. S ní se střetává často a má jí co oplácet. V roce 2022 ji Maďarka na mistrovství Evropy připravila o bronz.

Barbora Seemanová po finále kraulařské dvoustovky poplave poloviční trať. Na mistrovství Evropy v Bělehradu ji sice také vyhrála, ale v redukovaném světovém žebříčku je až jedenáctá, takže další finále by bylo překvapivým úspěchem. Největší favoritkou na této trati je Australanka Mollie O'Callaghanová, která ovládla právě pondělí dvoustovku. Rozplavba startuje v 11 hodin. Stejnou trať poplave i Daniel Gracík, jehož hlavní disciplínou je ale motýlkářská stovka.

O Ivetě Miculyčové, jejíž doménou jsou triky na kole v disciplíně BMX freestyle, se jako o kandidátce na medaili moc nemluví. Přitom je dvojnásobnou mistryní Evropy a na světovém šampionátu v roce 2022 získala bronz. Její přípravu poznamenalo zranění kotníku, ale sama říká, že teď už ji nijak nelimituje. Z dvanáctičlenné kvalifikace postoupí devět nejlepších do středečního finále. Zlato z Tokia obhajuje Britka Charlotte Worthingtonová, pětinásobnou mistryní světa je Američanka Hannah Robertsová.

Badmintonový debl Adam Mendrek, Ondřej Král zakončí svou olympijskou misi v utkání s francouzskou bratrskou dvojicí Christa a Tomy Popovových. Po dvou porážkách už jsou Češi bez šance na postup ze skupiny. Jan Louda má na kontě jednu prohru a bilanci se pokusí vylepšit se salvadorským soupeřem Urielem Canjurou, který je v Plzni jeho tréninkovým partnerem. Premiéra čeká Terezu Švábíkovou v utkání s Polinou Buhrovou z Ukrajiny, kterou v dubnu na mistrovství Evropy v Saarbrückenu porazila ve dvou setech.

Lukostřelec Adam Li po nepovedené kvalifikaci absolvuje vyřazovací soutěž jednotlivců. Ind Dhiradž Bommadevara bude ve vyřazovací části jeho prvním a pravděpodobně i posledním soupeřem. Držitel dvou bronzových medailí z posledních světových šampionátů bude nejspíš nad síly českého lukostřelce.

Dvojskif Lenka Lukšová, Anna Šantrůčková má v semifinále za soupeřky Nový Zéland a Nizozemsko, tedy druhou a třetí loď z posledních her, a domácí Francouzky, které byly v rozjížďce výrazně rychlejší. Vmáčknout se mezi tři postupující tak bude hodně těžký úkol. Češky se o něj pokusí v 10:50. Pokračovat budou jachtařské soutěže v Marseille s windsurfařkou Kateřinou Švíkovou i dvojicí Zofia Burska, Sára Tkadlecová ve třídě 49er FX.

Už v 8:00 by se do Seiny měli ponořit triatlonisté, pokud to sporná kvalita vody v řece umožní. O diváky na břehu nebude nouze, neboť Francouz Léo Bergére patří jako mistr světa k favoritům. Největším sběratelem medailí je v poslední době Brit Alex Yee. V Tokiu byl před třemi lety druhý a v Paříži loni vyhrál předolympijský test.