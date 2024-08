Nejznámější ulicí v Paříži je jednoznačně Champs-Élysées, kterou lemují obchody nejrůznějších značek od těch luxusních až po běžné řetězce nejen s oblečením. Největší zájem během olympijských her v Paříži je ale o oficiální fanshop, kde si mohou nejen návštěvníci olympiády koupit různé upomínkové předměty a oblečení. Na kolik vyjde tričko nebo kšiltovka? To zjišťovali redaktoři Deníku přímo uvnitř .

Nekonečně dlouhá řada na ulici Champs-Élysées v Paříži vede od oficiálního olympijského fanshopu směrem k Náměstí Svornosti. Lidé během pátečního odpoledne čekali na vstup do obchodu i hodinu. „Přišli jsme ve chvíli, kdy byla řada malá, takže na vstup čekáme pouze 20 minut, ale postupně se fronta prodlužuje. Jdeme ale jen pro tričko a puzzle, tak to snad bude rychlé,“ řekl italský fanoušek čekající v řadě. Ti, kteří dorazili na místo kolem třinácté hodiny odpoledne, už ale takové štěstí neměli. „Postavili jsme se do řady asi před půl hodinou a minimálně další půlhodinu tady ještě budeme čekat. Z Paříže ale dneska odlétáme, tak to vydržíme a snad stihneme rychle nakoupit,“ zadoufala zákaznice Alma z Portugalska.

Rozsáhlý obchod s oficiálními předměty letošních olympijských her v Paříži nabízí desítky upomínkových produktů od oblečení až po dětské hračky nebo třeba puzzle. Hitem mezi stovkami návštěvníků bylo puzzle za 30 euro (760 korun). Nejčastější položkou v nákupních košících fanoušků byly ale klasické kousky oblečení jako například kšiltovka a tričko za 30 euro nebo maskot v několika velikostech.

Postavičkou letošních her jsou červené figurky Phryges, které připomínají ikonickou pokrývku hlavy, která je pro Francouze symbolem svobody. Ty si v oficiálním fanshopu mohou návštěvníci zakoupit podle velikosti od 15 euro (380 korun) do 60 eur (1520 korun). Za střední velikost postavičky si The Phryges si zde zaplatíte 20 euro (500 korun), což vychází levněji než maskoti Bob a Bobek letošním mistrovství světa v ledním hokeji, kteří fanoušky vyšli na 790 korun jeden.

Porovnání cen upomínkových předmětů na olympiádě v Paříži a mistrovství světa v ledním hokeji 2024: Tričko: MS v hokeji 790 korun, olympiáda v Paříži od 760 korun do 1260 korun Kšiltovka: MS 790 korun, Paříž 760 korun Magnetka: MS 220 korun, Paříž 152 korun Odznáček: MS 220 korun, Paříž 253 korun Klíčenka: MS 290 korun, Paříž 300 korun Hrnek: MS 390 korun, Paříž 380 korun

Zatímco v Česku se během mistrovství světa vzaly oficiální fanshopy útokem a Bob s Bobkem byli každý den vyprodáni, v Paříži je maskotů dostatek a personál postavičky neustále doplňuje. Zákazníci si ikonické červené postavičky často přihazují do košíku ještě přímo u pokladen, které jsou zde nepřetržitě od 10 hodin dopoledne do 10 hodin večer.

Kromě tradičních památečních předmětů a oblečení, si na Champs-Élysées mohli fanoušci olympijských her koupit i vějíř za 15 euro (380 korun) nebo ručník s maskotem za 25 euro (634 korun). Mezi davem zákazníků byla v pátek i skupinka českých fanoušků, kteří se podle jejich slov přišli spíše jen podívat. „Teprve ráno jsme přijeli do Paříže, tak se spíše rozkoukáváme. Řada nás venku překvapila, ale šli jsme kolem ve chvíli, kdy se dovnitř pouštělo hodně lidí, proto jsme čekali jen deset minut,“ řekli čeští fanoušci, kteří se do Paříže přijeli podívat na atletiku.

