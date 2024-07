/OD ZPRAVODAJE DENÍKU/ Svatební cesty vedou různými směry a destinacemi. Novomanželé Tancovi z Prahy si vybrali jako místo svých líbánek Paříž v době olympijských her. „Byl to můj sen, podívat se na olympiádu,“ říká Lenka Tancová z Prahy.

Manžel Michael její přání splnil. „Jsme tady skoro na dva týdny. Chystáme se na golf, ragby a kanoistiku. Pojedeme i na jih, dovolenou zakončíme v Marseille na fotbale a na jachtingu,“ plánuje Michael Tanec. „Plánovali jsme cestu na olympiádu rok a půl, máme vstupenky už od loňského února,“ dodává jeho žena Lenka.

Nejdříve navštívili plážový volejbal. Atmosféra pod Eiffelovou věží byla elektrizující. Nadchla i novomanžele. „Líbí se nám, že to je pod širým nebem a s výhledem na Eiffelovku. Místo má velké kouzlo. Jen mi přišlo, že DJ se spíše zaměřují víc na atmosféru, aby to v publiku žilo, než na samotnou hru. Hodně se starají o zábavu. Rozhodně se nenudíme,“ popisuje svoje dojmy z tribuny, nad kterou se majestátně tyčí nejslavnější francouzská památka.

„Jsme akorát nešťastní, že nemáme žádnou vlajku a nemůžeme mávat. Koupili jsme si ale trička a čepice. Takže budeme fandit. Jsme rádi, že jsme mohli vidět v plážovém volejbalu oba české páry,“ přibližuje, s jakou výbavou vyrazili do hlediště.

Jako čeští fanoušci se nemohli nechat ujít ani návštěvu Českého domu v parku La Villette. „Vstup, ani občerstvení nejsou úplně levné, ale řekli jsme, že to je naše dovolená a musíme tam. Dali jsme si pivo, sekanou v housce a klobásu. Bylo to výborné,“ pochválila českou kuchyni. Manželovi rovněž chutnala české pivo od minipivovarů. „Zvládl čtyři,“ práskne se smíchem Lenka Tancová. Spokojený tak byl i novomanžel.

Paříž dražší než Rio

Hodně fanoušků dorazilo do Paříže z USA. Bryan Carry z Virginie je na třetí olympiádě. „Byl jsem v Riu a Londýně. V Paříži je to trochu dražší, ceny jsou opravdu vysoké. Rio naopak tak drahé nebylo,“ porovnává. „V Paříži navštívím město a památky. Miluji plážový volejbal a gymnastiku. Kolik moje cesta stojí? Hodně, opravdu hodně,“ reaguje na dotaz o nákladech.

Luis Alexandro Arias přiletěl na olympiádu do Francie z americké Atlanty. „Jsem tady s manželem. Je to opravdu skvělé. Jsme na plážovém volejbalu, byli jsme na slavnostním zahájení. Chystáme se na jezdectví, atletiku, plavání a fotbal, vyrazíme do Lyonu a Marseille. Fakt si to užíváme,“ líčil muž pocházející z kolumbijské Bogoty.

Jan Braun, reportér Deníku v Paříži Deník na olympiádě reprezentuje i Jan Braun, který pracuje jako reportér v Krkonoších. S novinařinou začínal v roce 1993 v Trutnově. Z her v Paříži bude přinášet zajímavé reportáže i rozhovory. Těšit se můžete na vše zajímavé, co se stane pod Eiffelovkou, v Českém domě, ale také na tribunách s českými fanoušky. Sledujte exkluzivní zpravodajství Deníku z olympijské Paříže!