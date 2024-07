Tenistka Barbora Krejčíková na OH v Paříži.

Martin Slabý dnes 05:00

Čeští fanoušci budou svoji pozornost ve středečním programu upínat především do veslařského kanálu, kde bude Gabriela Satková usilovat o první českou medaili z olympijských her v Paříži. Do boje půjde ale i řada dalších nadějí. Napínavé bude i dění na tenisovém kurtu, kde bude o semifinále hrát Barbora Krejčíková.