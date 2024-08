I sportovci jsou jenom lidi, a tak se může stát, že se potřeby ozvou a třeba cyklista si prostě musí odskočit. Přesně tenhle problém měl během 280 kilometrů dlouhého cyklistického olympijského závodu v Paříži i Politt. To, co se stalo při jeho návratu do sedla, ale asi nečekal.

Politt si musel vynucenou pauzu dát zhruba v polovině závodu a vybral si k tomu, ač to asi ani sám netušil, stylové místo. Zastavil u kavárny Café des 2 Moulins, neboli Kavárny u dvou mlýnů, která se proslavila v roce 2001 ve filmu Amélie z Montmartru.

Vacek se neztratil

Před podnikem pochopitelně nechal své kolo, a když se pak vracel z toalety, rozhodně nebyl sám. Kavárna a přilehlé okolí se mezitím zaplnilo doslova davy fanoušků, kteří jej s nadšenými ovacemi vítali a povzbuzovali do další cesty. Zprvu udivený a pak zjevně pobavený cyklista se ale nenechal rozhodit, nasedl zpět na kolo a vydal se na trať.

Třicetiletý závodník se zpočátku dokonce držel v popředí celého pole, nakonec ale nadějnou pozici neudržel a dojel se ztrátou téměř dvaceti minut na vítězného Belgičana Remca Evenepoela. Ten si tak po časovce připsal na olympiádě zlato i v silničním závodě. Prosadil se i český cyklista Mathias Vacek, který dojel se ztrátou necelých dvou minut čtrnáctý.