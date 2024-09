Před dvěma měsíci ji oslavovali v rodné zemi za úspěch na olympijských hrách v Paříži, to ale ještě jihokorejská střelkyně Kim Ye-ji netušila, jaké možnosti ji medailový úspěch brzy přinese. Stříbro ji vyšvihlo až do světa filmových hvězd.

Sportovní střelba se v Jižní Koreji těší velké popularitě, stejně tak ti, kteří se jí věnují. A pokud dosáhnete úspěchu na olympijských hrách, může se sláva ještě zněkolikanásobit. Něco takového už pár týdnů zažívá i Kim Ye-ji.

Dvaatřicetileté reprezentantce se v Paříži dařilo, když ve finále vzduchové pistole na 10 metrů získala stříbro. Že nepřivezla domů zlato, ale nemuselo Kim tolik mrzet.

Alespoň co se týče popularity. Pomohly jí nejen skvělé výkony, ale také její mimořádně klidné vystupování v kombinaci se střeleckými brýlemi s drátěnými obroučkami, to vše doplněné o kšiltovku. „Měla by být obsazena do akčního filmu,“ měl jasno multimiliardář Elon Musk, když viděl její olympijský závod. A stalo se.

S nabídkou se jí ozval populární časopis Vogue, fotila i pro Elle či slavnou značku Louis Vuitton. Nyní má příležitost prorazit právě i ve filmovém světě.

Stejně chladnokrevně jako v Paříži sestřelovala terče, bude nyní likvidovat nepřátelé v seriálu Crush. Producenti jí totiž nabídli roli vražedkyně. V projektu vytvoří zabijáckou dvojici s populární indickou herečkou Anushkou Sen.

Světlo světa spatřily dokonce už první záběry a okamžitě se staly virálními. Je tak možná s otazníkem, zda Kim uvidíme za čtyři roky na olympiádě v Los Angeles, nebo zamíří třeba rovnou do Hollywoodu.