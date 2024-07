Lukáš Gaudl z Prahy chtěl nejvíce vidět na olympiádě v Paříži triatlon. V úterý ráno se nedočkal. Nad Paříží zrovna vyšlo slunce, s manželkou a třemi dětmi si ale jen prohlížel z mostu špinavou Seinu. Organizátoři odložili závod triatlonistů kvůli špatnému stavu řeky. Divákům to neřekli. Je to pro ně průšvih za miliardy. Do čištění Seiny investovali v přepočtu více než 30 miliard korun.

„Chodím plavat do Vltavy, já bych do Seiny plavat šel. To bude asi na podobné úrovni. Je to škoda, fakt bych to chtěl vidět,“ litoval Lukáš Gaudl. Spolu s ním zůstali zklamaní i další diváci. Marně čekali na informace a vysvětlení od organizátorů. Nikde nikdo. To je nakrklo.

„Vstávali jsme v šest hodin ráno, museli jsme děti budit brzy. Mám všechny aplikace, co mají diváci na olympiádě mít, ale v žádné z nich není žádná informace. Jsme z toho hodně zklamaní,“ zlobila se Gabriela Gaudlová.

V Paříži je celkem jedenáctičlenná rodinná skupina z Brna a Prahy od soboty. Zatím byli nadšení z organizace olympiády. Dostali se dokonce na tenisový zápas Djokoviče s Nadalem. To byl pro ně nádherný zážitek. Přístup ke zrušení úterního závodu triatlonistů je ale naštval. „Cesty na sportoviště jsou dobře značené v metru, bezpečnost je dobrá, až do dneška jsme organizátory chválili. Tohle je ale zklamání. Nikdo z organizátorů, ani dobrovolníků nic neřekl,“ krčila rameny Gabriela Gaudlová.

Zklamaná ze zrušení olympijského triatlonu v Paříži byla i rodina Gaudlova, 30. července 2024, Paříž, Francie | Video: Deník/Jan Braun

Start triatlonu s napětím vyhlíželi Francouzi. Plavání v Seině bylo před olympiádou velké téma. Organizátoři investovali do čištění Seiny 1,4 miliard eur (v přepočtu 35 miliard Kč). Déšť provázející slavnostní zahájení ale nechal značné škody a naplnil obavy ohledně kvality vody v Seině. „Když voda v Seině není dobrá, nedá se nic dělat. Je normální, že se tam neplave, je to i kvůli bezpečnosti závodníků. Snad se situace zlepší a půjde to v dalších dnech. Je to velmi složitá situace. To, co plave v Seině teď, bude zítra dvacet kilometrů dál,“ sledoval dění na Seině Christophe Vacheresse.

Na mostě nad Seinou marně vyhlížel plavající triatlonisty také Karel Novák z Frýdku-Místku. „Vypadá to, že kvalita vody je opravdu špatná. Nemyslím si, že se to do druhého dne zlepší,“ rozhlížel se z mostu. Na olympiádu vyrazil se čtyřčlennou rodinou.

Ruskám nikdo nefandil

„V Paříži jsme na týden, pronajali jsme si byt asi 3,5 kilometru od centra. Byla to pálka. Máme vstupenky na každý den. Byli jsme na horských kolech, na ragby, dnes jdeme na Prskavce,“ popisoval Kamil Novák. Na olympiádě je podruhé, před dvanácti lety byl v Londýně. „Je to srovnatelné, až na to, že v Londýně ke každé vstupence měli diváci zdarma dopravu, zatímco v Paříži dvakrát tolik zdražili jízdenky metrem. To úplně fér není,“ naštvalo ho.

Gaudlovi se vyřádili na tenisu. Vedle superatraktivního souboje tenisových legend Djokovič - Nadal, na který sehnali lístek za 50 euro (zhruba 1300 Kč), fandili ve čtyřhře českým tenistkám Muchové a Noskové. „Diváci podle mě hráli rozhodující roli v tom, že naše holky postoupily. Ruskám nikdo nefandil. Vytvořili jsme solidní kotel, holky to hnalo dopředu. Myslím, že jim to fakt pomohlo,“ řekla Gabriela Gaudlová.

