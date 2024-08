Pro favorizované Francouze byla první ranou už porážka od Maďarů v semifinále, katastrofou pak pro ně skončil i boj o bronzovou medaili. O tu definitivně přišli v posledním zápase, když Jakub Jurka přehrál Yannicka Borela.

„Cítím se extrémně špatně. Jako poslední to musím dokončit, ať je to jakkoliv. Soupeře velmi dobře znám. Nevím, jak si to vysvětlit,“ citoval francouzského šermíře L´Equipe. „Dal jsem do toho vše, co jsem mohl, ale nestačilo to. Cítím se špatně i za kluky, chtěli jsme víc,“ věděl po porážce s Čechy, v jejichž barvách zářili kromě Jurky i Jiří Beran, Martin Rubeš a Michal Čupr, který přinesl cenné body i jako náhradník v jediném střetnutí.

Jeho parťáci však určitě nesvalovali vinu na Borela, který prohospodařil francouzské vedení. „Není to chyba jednoho střelce, jsme kolektiv. Poslední zápas patří k těm předchozím, ale i k tréninku a celé sezoně. Je to zákon sportu, teď se budeme muset vrátit silnější,“ přidal Paul Allégre.

Prohra zrovna nepotěšila ani manažera týmu Gauthiera Grumiera. „Všichni hráči budou muset provést sebekritiku. Není to frustrace, je to vztek. Budeme přemýšlet o tom, co se stalo a jak se se připravit na další olympiádu. Teď je čas na zamyšlení, na posouzení příčin a následků bude čas po olympiádě,“ nevyloučil, že olympijské fiasko bude mít ještě dohru.