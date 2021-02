Říše středu je momentálně takřka uzavřená. Odpadly testovací závody i šampionát ve snowboardkrosu a akrobatickém lyžování. „Snad bude v průběhu roku možné do Pekingu zajet,“ doufá dvojnásobný olympijský vítěz na kanoi z OH 1996 v Atlantě.

Svět netuší, co bude za pár týdnů. Je jisté, že olympiáda proběhne?

Číňané do toho dali spoustu peněz, a budou se snažit, aby se olympiáda za každou cenu konala. Navíc mezi Tokiem a Pekingem panuje veliká rivalita. Japonci vědí, že Číňané olympiádu udělají. I proto si nedovolí ji odpískat.

Myslíte, že olympiáda v Číně je dobrý nápad?

To není otázka na mě. Když to řeknu upřímně, od začátku je to blbý nápad tím, že jsou sportoviště daleko od sebe. Z Pekingu je to do hor dvě stě kilometrů. Politiku ale neřeším. To se má vyjasnit před tím, než se hry někam přidělí. Já se starám o to, aby se česká výprava bezpečně dostala na místo, měla kde spát, vytvořily se jí podmínky k maximálním výkonům a vrátila se spokojeně zpátky. Olympiáda je top sportovní akce, a to je pro mě podstatné.

Neobáváte se, že se někteří sportovci budou bát do Číny odcestovat?

To si nemyslím. Většina českých reprezentantů tam závodila a tak předpokládám, že by měli mít problémy.

Co vnímáte jako největší problém Pekingu?

Koronavirus a velké vzdálenosti. Uvidí se, jaká opatření nás čekají, nic konkrétního jsme se zatím nedozvěděli. Pak jde o přesuny. Z Pekingu bude do dalších dvou center jezdit rychlovlak s maximem 350 km/h. Za dvacet minut má být v Zhangjiakou a do Yanqingu má dojet za necelou hodinu. To nevypadá zle, ale když se vezmou v úvahu přestupy, tak to bude asi na dlouhé lokte.

Ví se, kdy mají probíhat testovací soutěže?

Jedná se spíš o určitý nástřel. Mají se uskutečnit od října do prosince, ale všechno se bude odvíjet od aktuální situace. Pořadatelé by se ale měli řídit ustanoveními jednotlivých federací. Třeba závodníci v ledovém toboganu si před soutěžemi musejí trať párkrát projet, aby se na ní mohlo jezdit o medaile. Mají naplánovaný povinný tréninkový kemp. Bude se to muset nějak zařídit a doufám, že to nebude s karanténou.

Jak by se řešilo, kdyby se nepovedlo testovací soutěže uspořádat?

Jediná možnost pak bude testovat až v rámci her. Testovací závody mají smysl jednak pro závodníky, ale hlavně jde o vyzkoušení sportovišť. Všechno může být složitější. V některých případech si budeme muset zvyknout na kompromisy.

Dá se za této situace mluvit o předolympijské přípravě v dějišti her nebo aklimatizaci?

Za normální situace bychom to intenzívně řešili, ale teď se neví, jestli bude na podzim skutečně možné do Číny odjet. Co se týká pobytu sportovců na hrách, nedostali jsme odpověď, a nevíme, zda se neuplatní stejné pravidlo jako pro Tokio, tedy pět dní před první soutěží a dva po posledním vystoupení. Má se to vyjasnit až podle aktuální situace.

Termíny olympiád se kvůli odložení Tokia na letošek nakumulovaly, nevzniká tím trochu chaos?

Občas se stane, že když ve štábu probíráme nějakou záležitost, tak jeden mluví o Tokiu a druhý o Pekingu. (směje se) Navíc je na prosinec přesunutý Evropský olympijský festival mládeže ve Finsku. Horší ale je, že se překrývají některé termíny. Třeba deadline pro odevzdání lékařských osvědčení pro Peking vychází na dobu, kdy bude v plném proudu letní olympiáda. Proto jsme při semináři žádali, aby Čína termín posunula, až se vrátíme z Tokia.

Nejnovější podobu sportovišť a olympijskou vesnici jste viděl pouze na videu. Bude všechno hotové včas?

Podle organizačního výboru jsou sportoviště připravená, někde se ještě budou dostavovat provizorní objekty. Zajímavé je využití zařízení, která byla v provozu na letní olympiádě v roce 2008. Na stadionu Ptačí hnízdo proběhne na slavnostní zahájení. Vodní kostka se změní na ledovou, a bude se v ní hrát turnaj v curlingu.

Myslíte, že bude nutné naše sportovce před cestou do Číny poučit o tamní etiketě?

Reprezentanti jsou zvyklí cestovat po světě, nicméně plánujeme do informací pro Peking, ale i pro Tokio, naformulovat základní pravidla. Dobré bude připomenout, že ve východní Asii není vhodné se s někým objímat nebo se plácat po ramenou. A třeba i to, že se hůlky po jídle nezapichují do zbytků rýže.