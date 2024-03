Slavnostní zahájení olympiády na Seině je naplánováno na 26. července. Namísto obvyklého nástupu na stadionu poplují jednotlivé výpravy pod svými vlajkami na lodích po řece několik kilometrů k Eiffelově věži. Ruští a běloruští sportovci dostanou podle vyjádření MOV možnost událost zažít, pravděpodobně ale budou defilé sledovat jen ze břehu.

MOV svým verdiktem navázal na Mezinárodní paralympijský výbor, který individuální neutrální sportovce (AIN) z obou zemí z defilé vyřadil už před dvěma týdny. Ani jedna organizace rovněž nebude započítávat případné medaile získané ruskými a běloruskými sportovci do medailové tabulky zemí.

Rozhodnutí o jejich účasti na nástupu při závěrečném ceremoniálu, který bývá méně formální, bude přijato později. Zakončení her je naplánováno na 11. srpna.

Vyřazení zástupců obou zemí ze slavnostního defilé přivítal Český olympijský výbor, který už před jednáním výkonného výboru avizoval, že pro něj byla by jejich účast na ceremoniálech nepředstavitelná. "Jsme rádi za toto rozhodnutí MOV," napsal ČOV na sociální síti X.

Neutrální sportovci s ruským nebo běloruským pasem budou smět na OH startovat bez národních symbolů, jako jsou barvy, vlajka nebo hymna. Musí splnit kvalifikační kritéria a další podmínky. Sportovci například nesmí mít vazby na armádu či podporovat ruskou stranu ve válce na Ukrajině.

Podle odhadů by se olympijských her v Paříži mohlo jako neutrálních zúčastnit dohromady zhruba šedesát sportovců z obou zemí. MOV očekává start přibližně 36 sportovců s ruským a 22 s běloruským pasem. Zatím se podle ředitele MOV Jamese MacLeoda kvalifikovalo 12 Rusů a sedm Bělorusů, jejich způsobilost startovat teprve prověří zvláštní tříčlenná komise MOV.

Výkonný výbor MOV dnes pro ně schválil vlajku s písmeny AIN na zeleném pozadí. Přijata byla i krátká hymna beze slov, která se bude hrát v případě vítězství některého z neutrálních sportovců.

Bach upozornil na agresivitu ruské vlády

Prezident MOV Thomas Bach upozornil na rostoucí slovní agresivitu ruské vlády s blížící se olympiádou v Paříži. Vyloučil, že by podobné sankce jako na Rusko dopadly i na Izrael, který válčí s palestinským hnutím Hamás v Pásmu Gazy. Bach to uvedl v rozhovoru pro francouzský list Le Monde.

Ruská strana podmínky účasti dlouhodobě kritizuje. Zatímco tamní ministr sportu Oleg Matycin se minulý týden postavil proti případnému bojkotu OH a hovořil poměrně zdrženlivě, jiní ruští představitelé nejdou pro ostrá slova daleko. "MOV to nekomentuje, ale vidíme, že agresivita vlády roste každým dnem. Vůči MOV, vůči olympiádě, vůči mně. Jde to od 'fašisty' po 'ničitele her a olympijského hnutí'. A všechno to jde od ruských představitelů. Nevím, jestli to jde přímo od (prezidenta) Vladimira Putina. Nedívám se na Telegram každý den, takový masochista nejsem, ale útoky přicházejí ze všech úrovní," řekl Bach.

Paříž bude vlastně první pravá olympijská zkušenost, říkají Schweiner a Perušič

Vyloučil, že by se jako neutrální museli olympijských her účastnit také sportovci z Izraele, který rovněž aktuálně válčí. "Věci se mají velmi jasně. Na rozdíl od Ruského olympijského výboru Izraelský olympijský výbor neporušil olympijskou chartu. Ruský olympijský výbor chce uplatňovat své pravomoce i na územích anektovaných ruskou vládou. To je porušení územní celistvosti a Národního olympijského výboru Ukrajiny," vysvětlil Bach.

Připomněl, že v olympijském světě vedle izraelského funguje i palestinský olympijský výbor. "Tyto dva národní olympijské výbory spoluexistují v míru už 30 let," poznamenal Bach.

Antisemitismus ve sportu? Izraelky nařkly soupeřky, ty jim odmítly podat ruce

Zaručil, že v Paříži budou závodit i palestinští sportovci. "Jestli se jich dost nekvalifikuje, pozveme je. Můžeme se opřít o náš program olympijské solidarity, v němž je uvedený požadavek na minimálně šest sportovců z každého národního olympijského výboru," doplnil Bach. Palestina se účastní letních olympijských her od Atlanty 1996. Před třemi lety v Tokiu startovalo pod její vlajkou pět olympioniků. Žádnou olympijskou medaili palestinští sportovci zatím nezískali. Také se dosud nezúčastnili žádné zimní olympiády.