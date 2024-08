Češi mají nový národní sport. Zatímco vodní slalomáři či sportovní střelci na medaili ve francouzské metropoli čekají marně, kordisté slaví.

Čtveřice Jiří Beran, Jakub Jurka, Martin Rubeš, Michal Čupr. Ruku na srdce, kteří z vás ta jména před olympiádou znali? Možná existenci Jiřího Berana, matadora šermířského sportu, by někteří kdesi vzadu v paměti vylovili.

Teď je borec, který v pátek večer odšermoval svůj poslední zápas téměř čtvrtstoletí trvající kariéry, jedním z národních hrdinů. Ve dvaačtyřiceti letech zakončil svůj aktivní šermířský reprezentační život bronzovou olympijskou medailí.

„Sakryš, měla jsem si vsadit,“ lituje na Facebooku Martina Součková. „Gratulace, Jiříčku. Nádhera!“ nešetří nadšením na profilu nejzkušenějšího člena českého týmu. „Fantastický zápas! Hrozně ti to přeju!“ připojil se Patrik Vojtíšek.

Beran je i skvělý člověk

Další rozměr dodává úspěchu Jiřího Berana Tomáš Slavata. „Jiří Beran je nejen dobrý šermíř, ale i skvělý člověk,“ vyzdvihuje a popisuje, jak se český reprezentant v době koronavirové pandemie zapojil bez nároku na honorář do celorepublikového zásobování či jak pomáhá dětem z dětských domovů. „Jste šermíři našich srdcí,“ vzdává hold celé bronzové čtveřici.

Možná největší dojem ale ve fanoušcích zanechal Jakub Jurka, který byl klíčovou postavou celé cesty za bronzem. V rozhodujícím duelu drtivě přehrál stříbrného medailistu z individuální soutěže Yannicka Borela 12:6.

„Ty brďo, Jurka tu Francii úplně zapích,“ prohlásila fanynka, která si na síti X říká Sonísek letní. „Jurka stihnul oběhnout zeměkouli a píchnout Francouze zezadu. Proti tomu se nedá bránit. Frajer,“ ve stylu amerického herce Chucka Norisse okomentoval Jurkův výkon Nesi.

Někteří se přimlouvají i za to, aby to byl právě Jurka, kdo ponese českou vlajku na slavnostním zakončení olympiády. „ Málem jsem to doma zboural. Jurka by měl nést na konci vlajku, protože ten jeho výkon v závěru byl prostě fenomenální! Wow!“ nadšeně aplauduje Michal Hanuš.

Samozřejmě nejen o Beranovi a Jurkovi byl český úspěch. Důležité body získali i zbylí členové týmu. „Jurka byl ten, kdo to vždy dokonale zavřel, ale nebýt úžasných individuálních výkonů i zbytku kvarteta tak k tomu nikdy nedojdeme,“ ví dobře Liam a připomíná i Martina Rubeše a Michala Čupra, který naskočil na závěr zápasu o bronz.

Gratulace přicházejí i od známých osobností. „Jsou to frajeři. Největší pecka a gratulace do Paříže. Porazit Francouze v jejich svatostánku…“ smeká klobouk někdejší reprezentantka v běhu na lyžích Kateřina Neumannová.

„Obrovská gratulace,“ přispěchal i MMA bojovník Karel Vémola. Do fronty gratulantů se ale postavili i tenistka Barbora Krejčíková, oštěpařka Nikola Ogrodníková, plavkyně Lucie Svěcená, veslař Petr Fuksa či další z šermířů Alexnander Choupenitch, který v Paříží usiloval o obhajobu bronzové medaile.