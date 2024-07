V pařížském Grand Palais bojoval jako správný český lev. V prvním kole si jasně poradil se soupeřem z Polska, všechno dal i do souboje kola druhého. Italský protivník už byl ale nad síly obhájce bronzové medaile z Tokia Alexandera Choupenitche. Podívejte se na působivé obrázky fotografa Deníku z olympijského turnaje šermířů.

Choupenitch sice s přehledem vyhrál svůj úvodní zápas, když nechal uhrát jen tři body Polákovi Michalu Siessovi, už o kolo dále mu ale stopku vystavil italský šermíř Guillaume Bianchi, jenž českého fleretistu přehrál 15:5.

„Jsem smutný z toho, že jsem prohrál. Myslím ale, že skóre neodpovídá tomu, jak to bylo. Byly těsné momenty, že se to odrazilo, sjelo. Nechci se na to vymlouvat, ale začátek zápasu byl fakt takový,“ řekl rodák z Brna České televizi. Zkoušel cokoli včetně výměny zbraně.

„Nebylo to fleretem. Člověk musí mít novou vestu. Jeho vesta je trošku jiný typ - strašně klouzavá. V té chvíli nic jiného nezbývá, nemůžete mu říct: Vyměň si vestu,“ popsal.

