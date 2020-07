Neříká to ani člověk nejvíce povolaný - Thomas Bach. „Je zřejmé, že se musíme připravit na několik scénářů,“ konstatoval šéf Mezinárodního olympijského výboru v rozhovoru pro televizní stanici Eurosport.

Podobná klišé jsou jeho denním chlebem, ale Bach nezůstal jen u nich. Sportovní svět uzemnil vyjádřením tohoto obsahu: „Hlavní priorita? Zdraví. Olympiádu uděláme jedině v případě, že bude bezpečná pro všechny.“

Totam je sebevědomí z jara 2020. Tatam jsou tvrzení, že na stadionech musí být diváci.

Tokio bez diváků?

Bach prozradil, že největší starosti mu dělají právě ony pochybnosti. „Nevíme, jak bude vypadat svět za rok. Mnoho lidí ani neví, jak bude jejich svět vypadat zítra, zda budou moct opustit své domovy a jít do restaurace, ať už s rouškou, nebo bez ní. Příprava odložených her je neuvěřitelně složitá,“ podotkl s tím, že vše závisí na koronaviru. Pokud by se našla vakcína (a rychle), hned by bylo veseleji.

Jenže na tohle v Lausanne radši nespoléhají. V kancelářích se proto už začalo pracovat na variantě olympiády bez diváků. „Musíme se adaptovat na tento nový svět,“ vysvětlil.

Co to znamená? „Pracujeme na optimalizaci her, jejich přizpůsobení době, v níž žijeme. Nejsme na kosmické lodi, ale uprostřed světové společnosti. Hry musíme uzpůsobit tomu, jak současný svět vypadá,“ dodal 66letý Bach, který zároveň slíbil, že vše bude konzultovat s experty. „Dáme na Světovou zdravotnickou organizaci,“ prohlásil někdejší šermíř (mimochodem držitel zlata z Montrealu 1976)

Německý právník, jenž je v čele olympijského výboru od roku 2013, už se navíc nedívá jen (konkrétně) na Tokio. „Příští olympijské hry mohou představovat světlo na konci temného tunelu. Mohou se stát symbolem naděje a odolnosti, ale i solidarity ,“ řekl Bach.

Závěrem malá, ale podstatná věc: Tokio už jednou o olympiádu přišlo. Stalo se tak v roce 1940, tehdy kvůli zuřící 2. světové válce.

Hlas z Asie: Tokio = zombie olympiáda

Na úvod radši vysvětlení: víte, kdo je to zombík? V angličtině se tenhle výraz používá pro oživlou mrtvolu.



A právě o zombie olympiádě se mluví v souvislosti s Tokiem 2020. Uznávaný magazín Forbes, konkrétně jeho zpravodaj pro Asii William Pesek, napsal: „Je smutné, že se na myšlence olympiády promrhalo tolik peněz a let. Avšak ještě smutnější je fakt, že politici se i teď dál snaží oživit událost, u níž by bylo lepší, kdyby zemřela.“



Japonci toužili po olympiádě, která by ukázala světu jejich vášeň, technický pokrok. Místo toho se utrácejí další a další miliardy. Pesek dodal, že škodolibou (ale logickou) radost možná prožívají v Turecku Istanbul byl totiž protikandidátem Tokia. Tehdy prohrál.

Zdroj: IOC