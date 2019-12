Českým vodním slalomářům i dalším závodníkům se nelíbí olympijská trať pro hry v Tokiu, na které na přelomu listopadu a prosince trénovali. Považují ji za příliš snadnou, ale zároveň nevypočitatelnou, takže je podle nich neregulérní. Problémy v kanále, který navrhl tým z Českého vysokého učení technického (ČVUT), vznikly, když do něj Japonci přidali příliš mnoho překážek. Trať se ale ještě může do olympiády upravit.

Předolympijské testovací závody ve vodním slalomu v Tokiu | Foto: ČTK

V Tokiu trénoval například úřadující mistr světa a vítěz Světového poháru Jiří Prskavec. "Trať je proměnlivá, téměř všude rozhoduje náhoda. Pokud se na ní pojede olympiáda, pravděpodobně to nebude fér závod," uvedl v tiskové zprávě český kajakář, který by v případě úspěchu v národní nominaci obhajoval bronz z OH 2016 v Riu de Janeiro.