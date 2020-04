Mezinárodní olympijský výbor odložil tokijské hry kvůli pandemii koronaviru na příští léto. Podle předsedy MOV Thomase Bacha a japonských pořadatelů mohou olympijské hry v těchto krušných časech představovat symbolické světlo na konci tunelu.

Zároveň se však ozvaly hlasy, podle nichž ani roční odklad her nemusí stačit. K těm se nyní přidala i Sridharová, podle níž bude rozhodujícím okamžikem vyvinutí efektivní a dostupné vakcíny proti nemoci covid-19.

"Od vědců slýcháme, že ta možnost existuje. Osobně si myslím, že nás od toho okamžiku dělí ještě rok nebo rok a půl, ale možná to bude dřív," citovala ji BBC. "Každopádně bez tohoto vědeckého průlomu to (konání olympijských her) vypadá velmi nereálně," dodala Sridharová.

V současnosti proti koronaviru nejsou k dispozici žádné schválené léčebné prostředky či vakcíny. Podle agentury Reuters však existuje více než stovka preparátů v různé fázi klinického testování.

Bach v nedávném rozhovoru pro Die Welt řekl, že nový termín OH (23. července až 8. srpna 2021) je nejzazší možný a další posun nepřipadá v úvahu. V Japonsku platí do 6. května nouzový stav, v zemi je podle údajů Světové zdravotnické organizace téměř deset tisíc nakažených.

Sridharovou v tomto týdnu světová média hojně citovala také v souvislosti s odložením Tour de France na konec srpna. I v pozdějším termínu se podle ní může nejslavnější cyklistický závod stát "receptem na katastrofu", neboť mezi tisícovkami lidí z celého světa by se virus mohl opět rozbujet.