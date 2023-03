Enrico Della Casa zároveň dodal, že Rusku a Bělorusku nelze umožnit přesun do jiných olympijských kvalifikací mimo Evropy, o čemž některé federace uvažovaly.

Jak se stavíte k tomu, že by se ruští a běloruští sportovci mohli kvalifikovat na olympiádu v Paříži přes závody na jiných kontinentech?

Je to pro nás křišťálově jasné. Ruští a běloruští cyklisté se nemohou zúčastnit kvalifikačních závodů na jiných kontinentech. Podle pravidel smějí startovat jen na evropských šampionátech, kam teď mají zapovězenou účast. Neexistuje varianta, že závodili v Asii nebo kdekoliv jinde.

Závodníci z těchto zemí se ovšem mohou účastnit akcí pod hlavičkou UCI, pokud jezdí za zahraniční tým. Nehrozí, že byste je pustili i na šampionáty?

Stanovisko UCI se nezměnilo a je jednoznačné. Ať už reprezentační výběry, národní týmy nebo sponzoři z těchto zemí nejsou v tuto chvíli na našich závodech vítáni. Stejně tak nemůžeme organizovat závody na půdě těchto států. Není to je jen o Rusech a Bělorusech.

Jaký je přístup federace k postiženým ukrajinským sportovcům?

UCI poslala do Kyjeva šest set tisíc švýcarských franků na rozvoj sportu (pozn.: zhruba čtrnáct milionů korun). Snaží se i podporovat ukrajinské cyklisty, kteří museli kvůli válce odejít do jiných zemí.

Co říkáte tomu, že sportovní hnutí není v otázce sankcí není jednotné a ruští a běloruští tenisté se na rozdíl od loňska pravděpodobně budou moci zúčastnit Wimbledonu?

Nestejný pohled nepanuje jen ve sportu, ale i v jiných sférách. Jde o to, že to není jen jednotný pohled mezinárodních federací, ale každá země a její sportovní federace může mít odlišný názor. To je právě důvod, proč se například profesionální organizace ATP a WTA, na jejichž turnajích ruští a běloruští tenisté hrají, postavily za jejich účast ve Wimbledonu.

Nehrozí něco takového v cyklistických strukturách?

V UEC je to jasné. Nechceme rozdělovat nejen Evropu, ale ani cyklistický svět. Z 51 evropských členských zemí jsme na kongres nepozvali jen ty dvě, o nichž mluvíme. Oproti zámořským zemím jsme konfliktu na Ukrajině blízko. Máme ho vlastně za humny, a tak nemůžeme očekávat stejné stanovisko od federací v Asii nebo Americe. Ale i skrz UCI se snažíme mít aspoň nějaký vliv na to, aby se na sport v důsledku války dívaly podobně jako my v mimoevropských federacích.