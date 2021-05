Osudný se jí stal prvomájový trénink ve vršovické tělocvičně Bohemians. „Byla to moje chyba. Skákala jsem na airtracku dvojné salto s vruty, ala do jámy jsem vletěla nakřivo. Dopadla jsem na hranu a zlomila si lýtkovou kost,“ říká reprezentantka o karambolu po odrazu na nafukovací pomůcce.

„Každá pauza je nepříjemná. Pro trénink to znamená zbrzdění, ale doufám, že to zvládnu rychle překonat a budu se moct brzo vrátit k přípravě,“ vypráví neradostně Aneta Holasová, která se na olympiádu kvalifikovala na loňském mistrovství světa ve Stuttgartu.

Poraněnou nohu s trenérem hned zchladili a odjeli na rentgen do vinohradské nemocnice. Zatím má pražská rodačka pravou končetinu v ortéze a při chůzi používá francouzské hole.

„Ještě mě čeká magnetická rezonance, ale nejspíš bude trvat dva týdny, než kost sroste. Potom bych mohla začít nohu zlehka zatěžovat,“ krčí rameny dvacetiletá olympionička a jediná české zástupkyně v gymnastice.

Přesto nesedí u televize. „Zatím chodím do tělocvičny aspoň na nějaké to posilko.“

Do začátku olympiády je ještě dost času. Hry začínají 23. července. „Je to sice nepříjemnost, ale věřím, že do Tokia odjedu fit,“ přeje si stříbrná medailistka v prostných z předloňských Evropských her v Baku.