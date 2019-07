„Jestli postoupíme, dosáhneme největšího úspěchu v historii. Zviditelníme softbal u veřejnosti a dokážeme, že i malý sport má šanci na velký výsledek,“ usmívá se kouč Vojtěch Albrecht. „A vypadnutí si nepřipouštím.“

Ve hře je ovšem jediné místo a na něj si brousí zuby šest evropských a dva africké celky.

Výsledky z Ostravy by neměly hrát roli

Mezi největší favoritky patří mistryně starého kontinentu Italky, vicemistryně Nizozemky a Britky, držitelky posledního bronzu. „Cítíme se být oním černým koněm,“ míní trenér.

Na domácím evropském šampionátu před dvěma týdny skončily jeho svěřenkyně čtvrté. Ostravský výsledek však Albrechta nestraší. „Sledovali jsme jediný cíl, dostat se mezi šestku pro Utrecht. A to se nám bez problémů podařilo. V zápasech s nejsilnějšími celky jsme šetřili opory a hlavně zkoušeli,“ popisuje.

Navíc není vůbec jisté, zda medaile zapůsobí na hráčky pozitivně. „Všechno je otevřené. Nikdo netuší, co udělá tlak s Italkami, jak se Nizozemky vyrovnají s očekáváním domácího publika,“ vypočítává. „Mám ale pocit, že výsledky z Ostravy už nebudou hrát žádnou roli.“

Poslední dva týdny před kvalifikací se tempo stupňovalo. Realizační tým si všiml špatných výkonů českých pálkařek tváří v tvář top nadhazovačkám, a proto povolal na tréninky dvě Američanky. „Obě nadhazují srovnatelně s nejlepšími Evropankami. Na děvčata jsme vytvořili veliký tlak. Ale takový byl záměr. Odpálila třeba jednou z deseti pokusů. S tím se musejí umět vyrovnat,“ vypráví.

Ve čtvrtém největším městě Nizozemska už se do hry vrátila radost. „Zase přišly na řadu různé fórky. Ladili jsme formu. Všechny holky jsou zdravé a těší se. To je pro mě klíčové.“

Snad ještě podstatnější bude výkon největší hvězdy Veroniky Peckové. Trenér u jedné z nejlepších nadhazovaček starého kontinentu počítá s enormním vytížením. „Může odházet všechny zápasy. Proto jsme jí v Ostravě nedávali tolik příležitostí, aby byla odpočatá,“ líčí důvody proč dvaadvacetiletá Češka neodházela zápasy s absolutní elitou.

A složení skupiny? To se Albrechtovi zamlouvá, stejně jako pořadí utkání.

Sejde se špičkový nadhoz a ofenziva?

„Začínáme s Francií, o níž máme spoustu dat. Pak máme Italky, do zápasu můžeme jít v klidu, už s první výhrou. Botswanu nikdo pořádně nezná. A pokud by šlo všechno ideálně, už nám o nic nepůjde,“ přeje si kouč.

Ze druhé skupiny by měly postoupit Nizozemky a Britky. Úspěch Španělek a Jihoafričanek by se rovnal zázraku. „Věřím, že máme i na ně a do Tokia se podíváme,“ zdůrazňuje Albrecht. „Jedno je ale jisté, musí se nám sejít špičkový nadhoz a dobrá ofenziva. Nejedeme tam pro homeruny, ale pro poctivé kolektivní výkony,“ dodává.

Olympijská kvalifikace Utrecht

Skupina A: JAR, Nizozemsko, Španělsko, Velká Británie

Skupina B: Botswana, Česko, Francie, Itálie



Program ČR: 23. 7. 16.00 Francie, 24. 7. 16.00 Itálie, 25. 7. 16.00 Botswana



Z každé skupiny postupují dva celky a berou si s sebou vzájemný výsledek.



Závěrečný program:

26. 7. 16.00 B1 A2, 19.00 A1 B2;

27. 7. 12.00 A2 B2, 15.00 A1 B1