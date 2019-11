Výkonný výbor WADA se bude doporučením komise zabývat na svém zasedání 9. prosince v Paříži. Předseda kontrolní komise Jonathan Taylor už dříve německé televizi ARD řekl, že očekává, že výkonný výbor návrhům vyhoví.

K dalším doporučeným trestům patří zákaz pořádání velkých sportovních akcí na ruském území po dobu čtyř let. Rusko se o jejich organizaci nesmí ucházet a odebrány mu mohou být už udělená pořadatelství, "pokud to není z právních či praktických důvodů vyloučeno". To by se teoreticky mohlo týkat i mistrovství Evropy ve fotbale v příštím roce, na němž má hostit čtyři zápasy Petrohrad. V druhém největším ruském městě se má také hrát v roce 2021 finále fotbalové Ligy mistrů.

Součástí trestu pro Rusko má být i to, že světových akcí se nebudou smět účastnit ani jeho funkcionáři a státní představitelé. Sportovci na nich budou moci podobně jako na loňských ZOH v Pchjongčchangu či na atletických MS startovat pouze pod neutrální vlajkou, pokud splní antidopingové podmínky.

Data o kontrolách

Navrhované sankce jsou pokračováním kauzy státem organizovaného systematického dopingu, která se táhne už od olympijských her v Soči v roce 2014. RUSADA měla od roku 2015 do loňského září zastavenou činnost a součástí loňské dohody o podmínečném zrušení trestu bylo předání dat z moskevské antidopingové laboratoře. Ta WADA získala po delších průtazích až na začátku tohoto roku, i přes nedodržení dohodnutých termínů ale suspendaci RUSADA neobnovila.

Při ověřování stažených souborů došla vyšetřovací komise k závěru, že údaje vykazují nesrovnalosti při porovnání s daty, které WADA získala už v roce 2017 od informátora. Světová agentura zjistila, že poslední úpravy dat se odehrály v prosinci a lednu, kdy Rusko otálelo s jejich předáním. WADA od údajů očekávala, že pomohou objasnit dopingové případy ruských sportovců z minulosti.