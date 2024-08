Je mistrem světa, vyhrál i Ligu mistrů. Teď slavný německý fotbalista Thomas Müller získal i olympijské zlato. V parkuru! Jak je to možné? Hvězda Bayernu Mnichov totiž vlastní koně, se kterým se jezdec Christian Kukuk stal v Paříži senzačním olympijským šampionem.

Když parkurový jezdec Kukuk se svým šedým valachem Checkerem velkolepým způsobem dobyl kolbiště v zahradách zámku ve Versailles a získal pro Německo první individuální olympijské zlato v parkuru od roku 2004, jeho první slova překvapivě směřovala k Müllerovi.

Vzápětí to každému docvaklo. Slavný fotbalista je spolumajitelem zlatého koně. „Nemíme zapomentou: Madeleine Winter-Schulzeová a Thomas Müller mají na tomto úspěchu velkou roli, protože jsou to majitelé Checkera. Dali mi možnost, abych na koni jezdil dál a zajistili, aby se neprodal. Jsem jim za to nesmírně vděčný. Teď jsem jim mohl jejich důvěru splatit,“ pronesl senzační vítěz Kukuk pro německou stanici ARD.

Müller propadl vášni pro koně díky manželce Lise, která je drezurní jezdkyní. Slavný pár společně pečuje o své miláčky ve stájích u Mnichova.

Letos v březnu německý reprezentant pobavil fanoušky, když na Instagramu zveřejnil vtipné video, na kterém líbá svého nového koně pojmenovaného po popové hvězdě Kylie Minogue. Müller celý nadšený z bundesligového vítězství Bayernu nad Darmstadtem hříběti říká: „Ano, vyhráli jsme!“ A pak hříbě políbí.