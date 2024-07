Smělé rozhodnutí uspořádat úplně jiný zahajovací ceremoniál dojde ke svému naplnění. Organizátoři pařížské olympiády se rozhodli využít přímo prostředí francouzské metropole a jako hlavní dějiště vybrali řeku Seinu.

Do jejích vod se na lodích vydá všech 205 výprav, ta česká, v níž budou vlajku třímat lukostřelkyně Marie Horáčková a judista Lukáš Krpálek, přitom bude až téměř na chvostu celého defilé, patřit by jí mělo až 183. místo. Zajímavostí je, že česká výprava by měla mít plavidlo sama pro sebe, zatímco jiné státy se budou muset dělit.

Akce pod pěti kruhy se podle nejnovějších zpráv zúčastní jen 111 českých sportovců, ale pompézní show se zúčastní jen někteří z nich: třeba velká část atletů přiletí do francouzské metropole až v průběhu olympiády.

Cesta po francouzských památkách

Flotilu, která by měla čítat na sto plavidel, přepravujících přes 10 tisíc sportovců, čeká šestikilometrová cesta, během které mine Notre-Dame, Louvre či Invalidovnu. Cíl pak je poblíž Eiffelovy věže, kde se uskuteční oficiality včetně zapálení olympijského ohně, který tentokrát vzplane v Tuilerijských zahradách.

Program slavnostního zahájení je jako obvykle z velké části zahalen tajemstvím. Umělecký ředitel ceremoniálu Thomas Jolly nicméně už před časem prohlásil, že chce ukázat Francii v celé její rozmanitosti, ať už jde o operu, nebo rap.

Slavnostní program vypukne v 19:30 a počítá se s tím, že bude trvat přes tři hodiny. Deník pro vás připraví reportáž plnou fotek i videí.