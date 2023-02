Česko a bojkot OH? Lipavský: Hrozit nebudeme. Moskva ukázala, jak to nedělat

ČTK

Bojkot olympijských her v Paříži 2024, pokud by tam startovali ruští a běloruští sportovci, odmítá nejen Český olympijský výbor (ČOV), ale také Národní sportovní agentura (NSA) a ministerstvo zahraničí. Jejich vedoucí představitelé se na tom shodli na páteční schůzce. O jejích závěrech novináře informoval ministr Jan Lipavský. Vedoucí představitelé českého sportu sportu i vláda hodlají udělat maximum pro to, aby přiměli Mezinárodní olympijský výbor vzdát úvahy o umožnění startu sportovců ze zemí, které už bezmála rok útočí na Ukrajinu.

Olympiáda. Ilustrační snímek | Foto: ČTK