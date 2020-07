Češi jako módní ikony. Oblečení českých olympioniků vždy vzbudilo "rozruch"

Za normální situace by teď probíhala obrovská sportovní "masáž" - na každém rohu by se mluvilo o českých atletech, kajakářích i šermířích a z plakátů by shlížel Ondřej Synek nebo Petra Kvitová. Jenže kde nic, tu nic. Olympijské hry v Tokiu byly kvůli koronaviru odloženy na další rok.

Prezentace oficiální olympijské kolekce pro letní hry v Riu 2016. | Foto: Deník/Martin Divíšek