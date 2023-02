Bude to ale platit i na olympiádě, kterou v příštím roce hostí Paříž? Vedení MOV zvažuje, že za jistých podmínek by Rusy na nejblyštivější sportovní svátek pustilo. Ukrajina už dala najevo, že v takovém případě by hry bojkotovala, podobně se vyjádřilo i Lotyšsko. Většina zemí ale považuje bojkot za krajní a těžko představitelné řešení.

Ruští sportovci na olympiádu nepatří, řekl zvolený prezident Petr Pavel

Poměrně jednoznačně se k tomu v rozhovoru pro Deník vyjádřil zvolený prezident Petr Pavel. „Jakékoli rozmělňování jednotného postupu vůči Rusku může vést k tomu, že se podpora začne drolit. Jsem přesvědčen, že bychom měli být zásadoví a dokud nebude konflikt ukončen a Rusko nenajde způsob, jak se vrátit k běžným mezinárodním vztahům, měla by izolace Ruska být kompletní a důsledná. Tedy včetně sportovců,“ řekl Pavel.

Hašek: Zklamal mě prezident Macron

Znamená to, že v krajním případě by čeští reprezentanti měli účast v Paříži odmítnout? Deník oslovil řadu současných i bývalých sportovců, úspěšných medailistů a olympioniků (kompletní přehled jejich odpovědí najdete níže). Jak už to bývá, jejich názory se liší, ale vyslovená podpora případného bojkotu je spíš ojedinělá.

„Bojkot je poslední možná varianta, ale v případě účasti ruských a běloruských sportovců pod pěti kruhy bych souhlasil s tím, aby se Česko olympiády nezúčastnilo,“ řekl bývalý hokejový gólman Dominik Hašek, zlatý hrdina z Nagana. „Hodně bude záležet na postoji Francie, která hostí příští olympiádu. Velmi mě zklamal její prezident Macron, který řekl, že by nechal Rusy soutěžit. To je špatné. O tom by se nemělo ani přemýšlet, natož dávat ruským sportovcům a dalším víza.“

Hitler nevadil, sovětské tanky ano. Olympijské bojkoty mají pohnutou historii

Asi každému je jasné, že hromadný bojkot by osudově dopadl i na reprezentanty, kteří s válkou nemají nic společného. Jsou však chvíle, kdy to jinak nejde.

„Jakýkoliv válečný konflikt je v každé době špatný. Sportovci za to nemohou, ani ti ruští, a trpí tím. Jsou to normální lidé, stejně jako my, a je mi jich líto. Politika by se do sportu zatahovat neměla, ale vzhledem k situaci, která je na Ukrajině, asi ty sankce musí být co nejtvrdší. A ten, kdo činí zlo, by měl nést následky, přestože se s tím svezou i ti nevinní. Když olympiády kdysi v Řecku vznikaly, zbraně mlčely, takže i z toho plyne, že případný bojkot by se asi měl zvážit,“ myslí si bývalý veslař Václav Chalupa, účastník šesti olympiád a držitel stříbra z Barcelony 1992.

Prskavec: Rusko zabíjí nevinné lidi včetně sportovců

Většina oslovených osobností se shodne v tom, že sportovci by neměli platit za rozhodnutí politiků. „To už jsme zažili, když jedna generace sportovců nemohla odjet do Los Angeles. Doufám, že se toho už žádní sportovci nedočkají. Nedokážu si představit, že by třeba mně někdo zakázal odjet na olympiádu, na kterou jsem mnoho let trénovala,“ řekla někdejší hrdinka běžkařských tratí Kateřina Neumannová.

Když Kanada válčila s Ruskem. Seknutí, které změnilo hokej, slaví padesát let

Jinou věcí je samotný start Rusů na OH – tady mají čeští sportovci vcelku jasno. Převažujícím názorem je naděje, že ruská účast v Paříži bude nakonec zamítnuta a důvod k eventuálnímu bojkotu pomine. „Já na to mám jasný pohled, ať si s Putinem závodí třeba na Sibiři. Dokud budou vjíždět tanky do cizích zemí, nemají na sportovním poli ani nikde jinde, co dělat. Nedokážu si představit, že by MOV mohl zaujmout jiné stanovisko,“ uvedl další bývalý běžec na lyžích Milan Šperl.

A jak připomněl vodní slalomář Jiří Prskavec, Rusko se navíc dosud nezbavilo ani dopingového škraloupu, kvůli němuž rovněž čelilo sankcím.

„Tady se bavíme o tom, že zabíjí nevinné lidi včetně sportovců, a neexistuje jediný důvod, proč je vzít zpět pod pět kruhů. Pokud by padlo to rozhodnutí, tak věřím, že vznikne obrovská vlna odporu napříč sportovci, že se to rozhodnutí změní. Pokud by i přesto všechno Rusové na OH jeli, tak nezbývá než být perfektně připravený a jít si to s nimi rozdat ve férovém souboji,“ myslí si Prskavec, olympijský vítěz z Tokia.

Svoboda: Sport má být politicky neutrální

S bojkotem je potíž i v tom, že olympijské hnutí často velmi ostře reaguje na politické zásahy zvenčí. Jinými slovy: o podobě her v Paříži si musí sportovci rozhodnout sami, bez nátlaku ze strany vlád. Jinak hrozí další sankce.

Jak nadčlověk Putin využívá známé sportovce. Ozvat se proti režimu chce odvahu

„Centrálně nařízený bojkot olympijských her je nepřípustný. Podle posledního stanoviska MOV budou ruští a běloruští sportovci pravděpodobně startovat na OH v Paříži pod neutrální vlajkou a jejich kvalifikace je plánována na asijském kontinentu. Takto je to v souladu s olympijskou chartou, která mj. zakazuje jakékoli formy diskriminace, například na základě národnosti, státní příslušnosti a rasy. V této souvislosti je tedy druhotné, co říkají politici. Podle charty má sport být politicky neutrální,“ říká předseda komise sportovců ČOV a bývalý moderní pětibojař David Svoboda.

„Já byl vždycky toho názoru, že sport má lidi spojovat a ne rozdělovat, žádná politika ani nic jiného by do něj nemělo zasahovat. Můj názor je takový, že bojkot opravdu není na místě, nesouhlasil bych s ním a doufám, že ničemu takovému nebudeme muset čelit,“ prohlásil rychlostní kanoista Martin Fuksa.

Názorů je tedy celá řada. Pochopit se dá ostatně i postoj plavkyně Petry Weber, rozené Chocové: „Nezlobte se, nechci na to odpovídat. Té politiky už mám po krk. Dokonce jsme kvůli tomu rozhádaní v rodině,“ řekla Deníku. Její slova dokládají, jak moc je současnost politicky rozjitřená.

Bojkot? Vystačíme si, tvrdí Rusové. Volají po návratu do sovětských časů

Jenže co s tím? Silácky zakazovat, i když tím budou postiženi nevinní sportovci? Nebo naopak strkat hlavu do písku před brutálním porušováním všech mezinárodních norem? Olympijské hnutí si dává záležet na své otevřenosti a proklamované apolitičnosti, tváří v tvář válce však nelze zůstat nestranný. Nezbývá než věřit, že na „variantu bojkot“ nedojde.

Zvolený prezident Petr Pavel Deníku řekl, že je pro důsledné pokračování izolace Rusů na sportovní scéně, a že pokud se něco změní, nedokáže si představit, že by čeští olympionici soupeřili s Rusy. Měl by se za takové situace podle vás opravdu zvažovat bojkot?

Vavřinec Hradilek (vodní slalom): „Naprosto souhlasím, že izolace by měla pokračovat. Teror, jaký jejich armáda páchá, je takový, že není morální, aby sportovci mohli takovou zemi na olympiádě reprezentovat. Sport má ohromný význam pro nedemokratické režimy, působí jako jejich propaganda. Sportovci za válku samozřejmě nemohou, ale jsou vyslanci mocnosti, která válku vede. Co se týká bojkotu, tak to je těžká otázka. Muselo by se asi postupovat kolektivně, aby by to zvýšilo tlak na MOV.“

David Svoboda (moderní pětiboj): „Centrálně nařízený bojkot olympijských her je nepřípustný. Podle posledního stanoviska MOV budou ruští a běloruští sportovci pravděpodobně startovat na OH v Paříži pod neutrální vlajkou a jejich kvalifikace je plánována na asijském kontinentu. Takto je to v souladu s olympijskou chartou, která mj. zakazuje jakékoli formy diskriminace, například na základě národnosti, státní příslušnosti a rasy. V této souvislosti je tedy druhotné, co říkají politici. Podle charty má sport být politicky neutrální.“

Petr Vabroušek (triatlon): „Souhlasím se zákazem startu ruských sportovců na olympiádě. Je nemyslitelné, že by tam mohli reprezentovat zemi, která se aktivně snaží dobít cízí území. Navíc nejsou v žádném antidopingovém sledování. Českým sportovcům bych ale ani v tom případě reprezentovat nezakazoval. Svou účast si vybojovali a mají na ni právo.“

Jaroslav Pouzar (hokej): „Je to těžké rozhodnutí. Veškeré sankce vůči Rusku se míjejí účinkem a válka pokračuje dál. To je obrovský průšvih. Rusové hrají dál třeba tenis, ale sami za sebe, a ne pod ruskou vlajkou. Myslím si, že naši sportovci by na olympiádu jet měli, i když tam budou Rusové. Otázkou je, jak se k tomu postaví celý svět.“

Pravda o masakru na OH v Mnichově: Statečný boj sportovců i kiks německé policie

Roman Čechmánek (hokej): „Nikdo z nás nechce válku a agresor v ní je jasný – Rusko. Jsem za naprostou izolaci Ruska i jejich spojenců na podobných akcích, a to nejen sportovců, ale i fanoušků. Když nějaký národ chce válčit, nemá na olympiádě co dělat! I kdyby válka v nejbližších týdnech skončila, bude trvat, než se vyčistí vzduch a veškeré napětí. Vidíme to nyní na tenisových turnajích, kde díky startu ruských sportovců dochází k provokacím. A to je špatně. Ruští sportovci nemají nyní na olympiádě co dělat.

Milan Šperl (běh na lyžích): „Já na to mám jasný pohled, ať si s Putinem závodí třeba na Sibiři. Dokud budou vjíždět tanky do cizích zemí, nemají na sportovním poli ani nikde jinde co dělat. Nedokážu si představit, že by MOV mohl zaujmout jiné stanovisko. Nemýlím-li se, je jednou z olympijských myšlenek mír, vzájemná spolupráce a spojení lidí při sportovním zápolení, to je zcela v rozporu s tím, co Rusko aktuálně dělá. Pokud MOV nebude tohle respektovat, může být řešením i zmiňovaný bojkot, byť ve vztahu nejen k našim sportovcům by takové řešení bylo neskutečně smutné.“

Radek Jaroš (horolezec): „Umírá a trpí obrovské množství lidí. A tady už nejde dělat, že se nic neděje. Je mi líto sportovců, kteří dřeli a snili o tom, že jednou budou slavní. Bohužel souhlasím s tím, aby se ruští sportovci nemohli měřit s ostatními v jakémkoliv sportu, pokud reprezentují svoji zemi, tedy Rusko, a to ani jako neutrální „společenství národů“. To vše říkám při vědomí, že mám spoustu zážitků s ruskými horolezci. A někdy pomáhali oni mě, jindy já jim. Ale věřím, že ti už v Rusku nežijí.“

Car s dobře seřízenou hokejkou. Jak se z Putina stal nejlepší kanonýr všech dob

Petr Urban (sáně): „Kde jinde víc, než ve sportu by se mělo ctít fair play? Rusko v současné době nehraje férově, proto by jeho sportovní zástupci měli zůstat doma a ukázat na viníka, který svým nepřijatelným chováním brání jejich sportovní kariéře.“

Ondřej Perušič (plážový volejbal): „Nejsem příznivcem jednostranných bojkotů, a proto si myslím, že by sportovní i politické autority měly zaujmout jednotné stanovisko. Sport už dávno není apolitický, ať se nám to líbí, nebo ne. Proto si dovedu představit start ruských a běloruských sportovců jen za předpokladu, že budeme schopni rozlišit ty z nich, kdo odsuzují válku a nejsou spojeni s ruským režimem. Otázkou zůstává, nakolik je to v našich silách.“

David Kostelecký (sportovní střelba): „Mám mezi ruskými sportovci kamarády a je mi i líto, že nemohou nikde startovat. Jsou to normální lidi a sportovci, kteří neměli vliv na to, jestli válka bude nebo ne. Na druhé straně si ale momentálně nedovedu představit, že by se na soutěži jako je třeba světový pohár objevili. Bojkot podle mě není řešením. Je potřeba situaci pořádně vyhodnotit, a zamezit tomu, aby důvod k bojkotu vznikl. Já si myslím, že nakonec povolení ke startu nedostanou a vše se uklidní.“

Kateřina Neumannová (běh na lyžích): „Jsem určitě proti jakémukoli bojkotu OH. To už jsme zažili, když jedna generace sportovců nemohla odjet do Los Angeles. Doufám, že se toho už žádní sportovci nedočkají. Nedokážu si představit, že by třeba mě někdo zakázal odjet na olympiádu, na kterou jsem mnoho let trénovala. Pevně věřím, že se najde jiné řešení, a sport se nestane nástrojem řešení války na Ukrajině.“

Zimní sezona bez Rusů? Hraje se o úplně jiný společenský rozměr, říká Neumannová

Jiří Prskavec (vodní slalom): „Když pominu fakt, že stále nesplnili ani podmínky od WADA a prošlo jim to, tak tady se nebavíme o sportovní politice ani o otázce dopingu ve sportu. Tady se bavíme o tom, že zabíjí nevinné lidi včetně sportovců a neexistuje jediný důvod proč je vzít zpět pod pět kruhů. Pokud by padlo to rozhodnutí, tak věřím, že vznikne obrovská vlna odporu napříč sportovci, že se to rozhodnutí změní. Pokud by i přesto všechno Rusové na OH jeli, tak nezbývá než být perfektně připravený a jít si to s nimi rozdat ve férovém souboji.“

Jaroslav Kulhavý (cyklistika): „Nemám na to úplně rezolutní názor, jestli to je správně nebo není, aby Rusové jeli na hry. Na druhou stranu také všichni víme o dopingových aférách v Rusku a Bělorusku, takže i já se na tyhle sportovce trochu dívám skrz prsty. Ale nejsem schopen říct, jestli bych je na olympiádu pustil, nebo ne.“

Ondřej Synek (veslování): „Můj názor je, že válku mohou zastavit jen samotní Rusové, hlavně elity, tím, že vyvinou tlak na prezidenta Putina. Jsem také pro důsledné nevpuštění rusů na sportovní scénu, a to nejen olympijskou, ale celosportovní (NHL, tenis atd.) a celospolečenskou, dokud Rusko nepřestane okupovat cizí území. Samozřejmě všichni nejsou stejní a těch „normálních“ Rusů je mi líto.“

Jiří Beran (šerm): „Téma ruských a běloruských sportovců řešíme stále a stále. Jsem v komisi sportovců mezinárodní šermířské federace FIE a i českého olympijského týmu, tak to máme na stole. Je to doopravdy složité, co se týče i olympijské charty. Ale za mne osobně určitě v současné době nepřipustit start ruských a běloruských sportovců. Takže otázka bojkotu je doopravdy na místě. Ukrajinci navíc hledají spojence v rámci olympijských světových výborů, kteří nepřipustí souboje s ruskými sportovci. Je to téma na delší rozhovor. Ale zkráceně za mě by Rusové neměli být připuštěni na soutěže.“

Za tričko s logem vyloučení z olympiády? To byla přelomová kauza Schranz

Martin Fuksa (kanoistika): „Já byl vždycky toho názoru, že sport má lidi spojovat a ne rozdělovat, žádná politika ani nic jiného by do něj nemělo zasahovat. Můj názor je takový, že bojkot opravdu není na místě, nesouhlasil bych s ním a doufám, že ničemu takovému nebudeme muset čelit.“

Rudolf Kraj (box): „Bojkot? Nevím. V každém případě je to na obě strany nic moc. Samozřejmě důvody chápu, ale nechtěl bych být v kůži sportovců. Jsou pořád v tělocvičně a na hřišti, olympiáda je pro ně vrchol a pak tam nemohou startovat, i když oni za to nemůžou! Sportovci denně trénují, dřou, aby vyhrávali na sportovištích. Nic jiného je nezajímá. Aspoň takhle jsem to měl já. Chtěl jsem jenom vyhrávat.“

Jan Řehula (triatlon): „Na jedné straně by bylo dobré, aby se Rusové i Bělorusové na sportovní kolbiště vrátili, protože na vrcholných světových akcích mají startovat ti nejlepší. Ale má to onen druhý kontext vztahující se k ruské agresi na Ukrajině a je dobře, že svět dává najevo nesouhlas s tím, co se děje a vytváří tlak na Ruskou federaci, aby válku ukončila. Pokud se tak nestane, měly by trvat sankce i vůči ruským sportovcům. Třeba proto, aby se běžní Rusové ptali proč jejich reprezentanti nemohou na olympiádu a případně sami tlačili na ukončení konfliktu. Což je dle mého podmínka pro návrat ruských sportovců na světovou scénu.“

Štěpánka Hilgertová (vodní slalom): „To už tu bylo. Do těch časů se mi nechce vracet. Rozhodovat by měli funkcionáři. Ať rozhodne Mezinárodní olympijský výbor. Aby třeba jednotliví sportovci bojkotovali hry, to se mi nelíbí. Nepřijde mi to fér vůči nikomu.“

Jiří Rohan (vodní slalom): „Bojkot? To ne. Nemám úplně jednoznačný názor na to, jestli Rusům povolit nebo zakázat účast. To je těžké politické rozhodnutí. Ve skutečnosti to nic zásadního neřeší, ale chápu, že tlak na Rusko musí být ze všech stran. Bojkot olympijských her ale určitě ne.“

Václav Chalupa (veslování): „Jakýkoliv válečný konflikt je v každé době špatný. Sportovci za to nemohou, ani ti ruští, a trpí tím. Jsou to normální lidé, stejně jako my, a je mi jich líto. Politika by se do sportu zatahovat neměla, ale vzhledem k situaci, která je na Ukrajině, asi ty sankce musí být co nejtvrdší. A ten, kdo činí zlo, by měl nést následky, přestože se s tím svezou i ti nevinní. Když olympiády kdysi v Řecku vznikaly, zbraně mlčely, takže i z toho plyne, že případný bojkot by se asi měl zvážit.“

Dominik Hašek (hokej): „Bojkot je poslední možná varianta, ale v případě účasti ruských a běloruských sportovců pod pěti kruhy bych souhlasil s tím, aby se Česko olympiády nezúčastnilo. Teď je třeba jednat. Nedovolit, aby odpovědní lidé jako pánové Kejval a Bach pustili tyto země na olympiádu. Jako bývalý sportovec si uvědomuji, že jsem slyšet, a proto dávám světu najevo svůj názor. Dál opakuji, že za stávající situace je účast ruských sportovců kdekoliv špatná, Putin a jeho režim jich využívá k propagandě. Start Rusů na olympiádě pod jakoukoliv vlajkou by válku legitimizoval. Hodně bude záležet na postoji Francie, která hostí příští olympiádu. Velmi mě zklamal její prezident Macron, který řekl, že by nechal Rusy soutěžit. To je špatné. O tom by se nemělo ani přemýšlet, natož dávat ruským sportovcům a dalším víza.“

Kolik musí ještě umřít lidí, abyste přestali? Hašek ostře pálí do televize Nova

Tomáš Bábek (dráhová cyklistika): „Je to velice citlivá otázka, kterou jsem řešil jako člen komise sportovců olympijského výboru. Souhlasím s tím, že by se ruská vlajka určitě nikde objevit neměla ve smyslu olympijských témat a olympiády celé, ale je i druhý pohled na věc. Mám kamarády v Rusku, závodníky, třeba Denise Dmitrijeva, se kterým se znám patnáct roků, je to fakt skvělý kluk a ten je tímhle bitý. Byť s režimem nesouhlasí, ale nemůže pro to nic dělat, nemůže odjet z Ruska, má tam rodinu a tady v té cenzuře žije, nelíbí se mu to, nesouhlasí s válkou, ale nemůže se kvůli tomu účastnit olympiády. Sice to zní drsně, ale uvědomělí sportovci, což je asi těžké rozlišit, kteří nesouhlasí s válkou, byť jsou ruští občané, by myslím měli mít možnost účastnit se olympiády v neutrálním dresu, absolutně bez náznaku ruského občanství, jako to bylo například předtím s dopingovou aférou. Vzhledem k tomu, že to vnímám dost osobně kvůli Denisovi, tak myslím, že ta možnost by měla být, ale naprosto neutrálně bez jakékoli příslušnosti k ruskému národu. A měli by to být sportovci, kteří opravdu nesouhlasí s válkou a u kterých je jasno, že se nezapojují do žádné podpory. Ne jako někteří sportovci, o kterých jsem zprostředkovaně viděl, že se účastnili různých vojenských přehlídek a tak dál.“

Alexander Choupenitch (šerm): „Je podle mě zvláštní, že se to řeší teď, když se za rok nic nezměnilo. Proč by se to teď mělo měnit, když se situace nezměnila? Chápu postoj těch, kteří říkají, že sportovci za to nemohou. Mám některé kamarády z Ruska, kteří s námi nemůžou soupeřit a v šermu jsou Rusové dobří. Je to špatně pro sport, nevidím problém v tom udělat to, jak je to v tenisu. Samozřejmě nemůžeme se bavit o kolektivních týmech, ale jednotlivci, kteří nevyjadřují podporu válce, by se účastnit mohli.“

Bedřich Ščerban (hokej): „Je to samozřejmě složitá situace a sportovci za ni primárně nemohou. Ale vzhledem k tomu, co se děje na Ukrajině, je to nezbytné. Jen si představte, že by se střetli ukrajinští a ruští sportovci. Je to i otázka ukrajinských sponzorů a tak dále. Takže i když mě jakýkoli sportovní bojkot netěší, jsem pro, aby pokračovala izolace ruských sportovců.“