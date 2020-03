„Smlouva s Mezinárodním olympijským výborem určuje, že hry se mají konat v roce 2020. To se dá interpretovat jako umožnění odkladu,“ řekla ministryně Seiko Hašimotová, která má OH na starosti. Zároveň zdůraznila, že pořadatelé dělají všechno pro to, aby se obří akce uskutečnila podle plánu. Na klíčové rozhodnutí mají tři měsíce.

Co na to čeští sportovci? Většina z nich na dotaz Deníku uvedla, že se prozatím soustředí na přípravu, případně na zvládnutí kvalifikačních limitů. Řada reprezentantů by dokonce konání her v pozdějším termínu uvítala, přinejmenším kvůli obavám z úmorných letních veder. Přesto by se jednalo o zásadní narušení sezony.

„Je rozdíl mít vrchol sezony a největší formu na začátku srpna, nebo být připravená na konec října,“ upozornila překážkářka Zuzana Hejnová, bronzová medailistka na olympiádě v Londýně. Podobně to vidí i další atleti, u nichž se časování ideální formy podobá alchymii.

„Teď se chystáme na léto a mít nejdůležitější závod na pomezí podzimu a zimy mi nepřijde reálné. Znamenalo by to velké narušení plánu, musely by se posunout také mítinky,“ podotkl koulař Tomáš Staněk. Atleti už letos kvůli koronaviru ostatně přišli o halové mistrovství světa v Číně.

Další skupina reprezentantů by změnu termínu za zásadní komplikaci nepovažovala. Dokonce naopak. „Asi si nedokážu představit, že by se olympiáda mohla přesunout, ale na druhou stranu pro závodníky by se toho tolik nestalo. Znamenalo by to delší čas na přípravu a pokud by se jednalo o dva měsíce, tak by v Tokiu byla i příjemnější teplota,“ řekl vodní slalomář Jiří Prskavec, obhájce bronzu z Ria.

S tím souhlasí i sportovní lezec Adam Ondra, jehož odvětví bude mít pod pěti kruhy premiéru. „Abych pravdu řekl, je mi to jedno. Kdyby to bylo na podzim, tak pro lezení by byly lepší klimatické podmínky,“ míní Ondra, jedna z českých medailových nadějí.

Bez hvězd z NBA?

Podstatu situace vystihl Petr Lacina, trenér olympijského vítěze v judu Lukáše Krpálka. „Úkolem je připravit se a podat výkon, ať bude olympiáda v létě, či na konci roku,“ řekl Lacina. Ve změně termínu her vidí jinou komplikaci: „Nepříjemné by to bylo z organizačně finančního pohledu, příprava by se protáhla a prodražila.“

Koronavirus ovlivňuje některé české sportovce už nyní. Třeba plážové volejbalistky Markéta Nausch Sluková a Barbora Hermannová plánovaly kvůli kvalifikaci na OH objet devět turnajů, jenže už pět z nich bylo zrušeno.

S problémy se potýká i střelec Jiří Lipták. „Situace ohledně viru není příznivá, to slyšíme ze všech stran. Už se nás to dotklo i osobně, když jsme se rozhodli neodcestovat na Světový pohár na Kypr. Nemůžeme si dovolit zůstat někde čtrnáct dní v karanténě, sezona je již v plném proudu,“ uvedl Lipták.

Boje o postup do Tokia teprve čekají na české basketbalisty. Turnaj pod bezednými koši patří vždy k hlavním olympijským lákadlům, především kvůli účasti hvězd z NBA. Přesun her na podzim by jejich účast vážně ohrozil.

„Na přelomu září a října startují všechny klubové soutěže včetně Euroligy a NBA, kde hrají ti nejlepší hráči světa. Muselo by se pak najít řešení, jak změnit termínové listiny tak, aby tito hráči mohli na olympiádě startovat,“ varoval Vojtěch Hruban, kapitán basketbalové reprezentace.

Hraje se o čas

Panika však zatím není namístě. S přehledem bere zmatky třeba střelec Filip Nepejchal, který už má účast jistou. „Změna doby konání je lepší, než kdyby se to zrušilo úplně. Připravený musím být vždy. Olympiáda je víceméně závod jako každý jiný, jen s jinou sledovaností a atmosférou,“ zůstává Nepejchal v klidu.

Klíčové bude, aby se o případné změně rozhodlo s co nejvýraznějším časovým předstihem. „Hlavně se to musíme dozvědět dopředu, a ne týden před akcí. Takže tak do měsíce. Člověk totiž potřebuje uprostřed sezony ještě nějaký čas na to, aby dotrénoval,“ přiblížila čtvrtkařka Lada Vondrová, která patří k těm, pro něž by šlo o první olympiádu.

U debutantů se jisté nervozitě není co divit, pro řadu z nich může jít o vrchol ka-riéry. O to důležitější je nepodléhat stresu z dohadů a nepotvrzených zpráv. „Prozatím je to jen spekulace. MOV chce udělat vše pro to, aby olympiáda byla v létě. I kdyby se ale posunula, pro mě by to znamenalo jen víc času na odpočinek a následnou přípravu. To by pro mě mohlo být jedině plus, pokud se kvalifikuji. Velkou hlavu bych si z toho nedělal,“ líčí vzpěrač Jiří Orság.

Bohaté zkušenosti s účastí na hrách pod pěti kruhy má dvojnásobná zlatá medailistka ve vodním slalomu Štěpánka Hilgertová. I ona si myslí, že říjnový či listopadový termín by z hlediska počasí znamenal změnu k lepšímu. „Samotný sportovec si pak určitě poradí s úpravou své individuální přípravy. Pokud se takové rozhodnutí dozví dostatečně včas, tak bych to nevnímala jako velký problém,“ řekla Hilgertová.

Větším oříškem by byly související organizační trable. „Mezinárodní federace všech olympijských sportů by tomu musely přizpůsobit termíny ostatních akcí,“ dodala. Na tahu jsou funkcionáři a pořadatelé her. Svou roli sehrají i televize a sponzoři.