Premiér Šinzó Abe však jako by nebral v úvahu nynější situaci. „Chceme uspořádat hry v řádném termínu a s diváky,“ uvedl. V tom si s ním notuje prezident MOV Thomas Bach. „Zničilo by to sen 11 tisíc sportovců,“ řekl. Kde však berou jistotu, že v červenci bude koronavirus minulostí? Všechno spíš svědčí o opaku. Co až nákaza udeří v Africe? V tamních hygienických podmínkách může krize ještě nabobtnat.

Sílí názory, aby se hry odložily. Sportovci argumentují, že nemají rovné podmínky na přípravu. V rozhovoru to potvrdil i mílař Jakub Holuša. Vrátil se z kempu v Arizoně a kvůli přestupu v Amsterodamu teď nesmí opustit byt. „Nemohu trénovat, nemám běžecký pás,“ líčil český rekordman na 1500 metrů. „Nevěřím, že se hry v létě uskuteční. Není přece myslitelné, aby ve vesnici žilo deset tisíc sportovců,“ namítá.

Do karantény musela i celá oštěpařská skupina Jana Železného, která měla do konce dubna trénovat v Jihoafrické republice, ale minulý týden se rozhodla pro návrat. „Začala se tam zhoršovat zdravotní situace. Uzavřeli univerzitu a dalších objekty, které využívali k tréninku, a tak změnili názor,“ sdělila tisková mluvčí ASC Dukla Ivana Roháčková.

Také oštěpaře čeká dvoutýdenní pauza. Otazníky se však vznáší i nad možnostmi tréninků po karanténě. Podle všeho není na olympiádu správný čas. A včera vyšlo najevo, že se organizátoři potichu připravují na její možné odložení.