„Moc se do Českého domu těším, tentokrát si to užiju z té druhé strany v roli fanouška,” řekla Eva Adamczyková. Sama má jen ty nejlepší vzpomínky na oslavy medailí před šesti lety během olympiády v Koreji. „Co si vybavím, jakmile se řekne Český dům? Pivo, chleba, konfety, kámoše a atmosféru,“ doplnila.

Vstupenky do Českého domu v Paříži jsou k dispozici ZDE.

Kromě olympijské vítězky ve snowboardcrossu se do Českého domu těší také ostatní sportovci, kteří jeho atmosféru zažili. „Nikdo by neměl vynechat Český dům, to místo patří vždy ke špičce. Ne každý se může podívat do olympijské vesnice, ale opravdu každý se může podívat do Českého domu, kde se setká s lidmi, kteří milují sport,” popsal svou zkušenost z olympiády v Riu kordista Jiří Beran. Na slavnostním otevření nebudou chybět ani další sportovní hosté a zúčastnit se ho chtějí také někteří kvalifikovaní čeští olympionici, kteří se vzhledem ke svému soutěžnímu programu nevydají na slavnostní zahájení her v centru Paříže.

Nečekané aranže klasické hudby

Program Českého domu v den zahájení bude skutečně nabitý a návštěvníci zažijí skvělou audiovizuální show, na které se podílí také umělecká skupina Pyroterra. „Dá se říci, že slavnostní otevření je exkluzivní premiérou připraveného programu. Pro Český dům jsme vytvořili několik na míru šitých show, a to s pečlivým zapojením specifického prostoru kabaretu Sauvage. Návštěvníci uvidí plnohodnotné ukázky téměř všech našich uměleckých programů, jako jsou multimediální světelné show, interaktivní video animace a také na míru vytvořená světelná instalace zavěšená na stropě,” popsal program kreativní ředitel Pyroterry Marek Solnička. Součástí je také vystoupení akrobatů Airgym Art Company nebo tanečního souboru Jednotka rychlého nasazení.

Hudební stránku doplní sexteto Jihočeské filharmonie, jehož fanfáry budou provázet program v Českém domě několik dní. „Máme připravené nečekané a chytlavé aranže skladeb různých žánrů,“ říká ředitel Jihočeské filharmonie Otakar Svoboda.

Celým večerem provedou návštěvníky moderátoři Emma Smetana a Zdeněk Novotný primárně v češtině, pro zahraniční hosty bude dostupný překlad i do angličtiny a francouzštiny. Režisérem programu je Michal Caban, který tak se svým týmem navazuje na režii programu Českého domu v Londýně v roce 2012.

Nechybí dobré jídlo a pití

Po oficiálním otevření a umělecké části programu budou moci fanoušci sledovat přímý přenos České televize ze zahajovacího ceremoniálu, pro který si organizační výbor připravil netradičně velkolepou přehlídku výprav na 160 lodích plujících po Seině. Očekává se účast až 600 000 diváků.

„Věřím, že tento formát zahajovacího ceremoniálu bude životním momentem pro všechny sportovní fanoušky i samotné výpravy. My jej v rámci živého přenosu nabídneme fanouškům v Českém domě od začátku až do konce v nádherném prostředí francouzského kabaretu a přátelské atmosféře s dobrým jídlem a pitím, jak je to v Českém domě zvykem,” popsal výhody sledování živého přenosu spolu s ostatními fanoušky šéf digitálních médií ČOV Tomáš Houska.

Přímý přenos bude zaměřený primárně na fanoušky z Česka. Na čepu bude pivo z domácích minipivovarů, ke kterému si návštěvníci mohou dopřát čerstvý chleba nebo něco z široké nabídky českých pochutin.

Slavnostní otevření Českého domu proběhne v pátek 26. července od 16 hodin. Vstupenky jsou dostupné pouze online v předprodeji, a navíc v omezené kapacitě, jejich zakoupení na místě nebude možné.