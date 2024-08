První vystoupila z letadla bronzová oštěpařka Nikola Ogrodníková, hned za ní zlatá dvojice vodáků Martin Fuksa a Josef Dostál. Na úspěšné olympioniky čekali rodinní příslušníci, kamarádi a blízcí. Celá výprava měla za sebou zpožděný let, reprezentanti byli unavení, ale úsměvy rozdávali na všechny strany.

Když vyšli před letištní budovu, ozval se ohlušující jásat a potlesk. Ten měli na svědomí hlavně mladí členové Canoe teamu Nymburk, kteří vítali hlavně Martina Fuksu. Ten se s Nikolou Ogrodníkovou v neděli večer ujal role vlajkonoše na slavnostním zakončení olympijských her.

„Když jsme šli na stadion, tak jsem žasla, jak to bylo pěkně udělané. Akorát to bylo trochu dlouhé, ale asi se to nedá jinak udělat,“ ohlédla se za posledními hodinami.

Snad nebude Emily na tátu naštvaná

„Cesta letadlem byla fajn, docela to uteklo, ale už se vidím doma,“ usmála se atletka, která měla před sebou ještě další cestu, protože jela do Třince za svým přítelem, hokejistou Petrem Vránou.

Martin Fuksa let z francouzské metropole prožíval v klidu, i když na palubě bylo chvílemi veselo. Roli vlajkonoše považoval za čest. „Líbilo se mi to moc, i když jsem se chvílemi už viděl v posteli,“ culil se rychlostní kanoista, jehož čekalo ještě v pondělí slavností přivítání na nymburském náměstí.

„Těším se až všechny, co mi u nás přáli, zase uvidím. Nejvíc na svou dceru Emily. Nevím, jak na mě bude reagovat, jestli nebude naštvaná, že jsem s ní dlouho nebyl. I když jí je rok čtvrt, umí dát najevo. Jsem zvědavý, jak se jí bude líbit medaile,“ vykládal Fuksa, který má před sebou mistrovství světa v neolympijských disciplínách. „Do Uzbekistánu cestujeme už v neděli.“

Čeští olympionici sklidili po návratu z Paříže aplaus fanoušků. | Video: Deník/Radek Cihla

Stejné plány má i kajakář Josef Dostál, který bude na šampionátu startoval v mix deblu se svou snoubenkou Anežku Paloudovou. „Těším se na to, že pojedeme v jedné lodi, což jsme si dřív vyzkoušeli na nějakých pouťácích. Ale vůbec nevím, jak můžeme dopadnout, protože jsme jasní outsideři,“ přiznal.

Dostál nejdřív vyrazí na ryby

Ještě před tím v úterý vyrazí s kamarády na ryby. To je věc, kterou si neodpustí. „Zabrodím si v řece, vypnu a při tom si skvěle odpočinu. Těším se až budu od všech daleko pryč. Ve středu si už ale s Anežkou vyzkoušíme deblkajak,“ prozradil dvoumetrový čahoun plány na nejbližší desítky hodin.

Čeští olympionici se vrátili z Paříže. | Video: Deník/Radek Cihla

Cesta do Prahy vládním speciálem byla podle něj velice příjemná. „Kolem byly samé známé tváře, personál byl velice milý, piloti vůbec neházeli letadlem a přistání proběhlo hladce. Jak do peřinek,“ usmíval se závodník, který v Paříži získal už pátou olympijskou medaili.

Uvolněnější atmosféra vznikla v české výpravě v posledních dnech olympiády právě díky získaným medailím. A také tomu, že závodníci, kteří měli možnost zůstat v Paříži až do konce, chodili kolegům fandit. „Trochu jsme v Paříži slavili, ale v letadle to bylo už takové unavenější. Každý se těšil, až bude doma,“ uzavřel chodec Vít Hlaváč.