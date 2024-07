Svěřenec Jana Železného v Dukle Praha kráčí ve stopách svého slavného předchůdce. V hlavě nosí, že by mohl trojnásobného olympijského šampiona napodobit. Má na to výkony, ale také v něm dřímá dávný atletický základ, který si vypracoval jako kluk z Jižňáku.

Byl zažraný do své disciplíny a do tréninku. „Atletika je o vášni a o lásce ke sportu. Dneska cítím to samé, jako když jsem začínal. Poznal jsem to ale až časem. Také rád vzpomínám na první trenéry, kteří mi dali základy, na nichž jsem mohl vybudovat budoucí kariéru,“ zavzpomínal.

Na házení měl od dětství talent. Popravdě házel vším, co měl po ruce. „Je to pravda a dokonce prý už v době, kdy mě vozili v kočárku. Budoucnost jsem měl prostě nalajnovanou,“ usmíval se.

Když trefil auto za plotem, házet mu zakázali

„Při prvním tréninku v hodu kriketovým míčkem mi na základní škole zakázali házet. Přehodil jsem totiž hřiště a trefil první auto zaparkované za plotem. Později jsem se snažil přehodit několik řek a říček. Třeba na Šumavě létalo kamení přes Otavu docela často,“ pokračoval.

Neznal, že by se mu jako klukovi nechtělo na trénink. „U mě to tak nebylo. Bydleli jsme na Jižním Městě v Hájích a na stadion do Hostivaře mi jezdil autobus. Trénovala tam i sestra, takže jsem v začátcích šel trochu v jejích stopách. Na hřiště to bylo kousek. Trávil jsem tam veškerý volný čas.“

To mu svým způsobem zůstalo dodnes. „Ráno se probudím a myslím na to, jak se posunout dál. Večer pak usínám s tím, že jsem na to možná přišel, anebo na to přijdu další den…“

V minulosti zkoušel i jiné disciplíny. „Myslím, že jsem kdysi vyhrál přebor Prahy ve skoku dalekém. Skákání mě bavilo, i když jsem vážil skoro metrák. Měl jsem rád odraz a pohyb. Sice to odnášelo moje tělo a myslím, že i ruce čety, která uhrabává doskočiště, protože při každém mém pokusu jsem vyhodil polovinu písku. Je to disciplína, která se mi líbí. Kdybych měl o třicet kilo míň, tak si i dneska občas skočím,“ poznamenal.

Velké atletické události sledoval v mládí u televizní obrazovky. Obdivoval svého nynější trenéra a světového rekordmana. „Kdybych se mu ještě o něco přiblížil, moc by mě to potěšilo,“ prozradil poté, co získal evropské zlato, což se Železnému nikdy nepoštěstilo.

Na cestě je druhý potomek

Famózním posledním pokusem na ME v Římě napodobil úžasný počin Barbory Špotákové z OH 2008 v Pekingu. Jako osmnáctiletý dorostenčík tehdy s otevřenými ústy sledoval, jak česká hvězda urvala na poslední chvíli výhru. Navíc k tomu došlo v neslavný den 21. srpna a o zlato připravila neoblíbenou Rusku.

Jakub Vadlejch naposledy startoval první červencovou neděli v Paříži. Nešlo však o pravou olympijskou generálku, protože se závodilo na jiném stadionu. Český atlet číslo jedna měl nejdelší pokus ve čtvrté sérii, kdy se jeho náčiní zapíchlo na značku 85,04 metru. Pak ho však překonali Němec Julian Weber a Anderson Peters z Grenady.

Do pařížské kvalifikace zbývají tři týdny. Otec dvouleté dcery Emmy momentálně ladí formu na závěrečném soustředění. „Cítím se dobře, ale uvidí se až v Paříži, jak na tom jsem. Věřím, že to dobře dopadne,“ pravil s úsměvem.

Bývalá slovenská vícebojařka Lucia tentokrát manžela do metropole nad Seinou nepřijede povzbudit. Palce budou s Emmičkou držet taťkovi doma u televize. Důvod je prostý. Po olympiádě se atletická rodinka dočká druhého potomka.