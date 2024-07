S tím, že by mohl být na slavnostním zahájení pařížské olympiády vlajkonošem, vlastně nepočítal. To proto, že už to v minulosti zažil. Když Lukáši Krpálkovi tuto novinu telefonicky sděloval šéf výpravy Martin Doktor, byl slavný judista poněkud rozpačitý.

„Navrhoval jsem Jířu Prskavce,“ prozradil třiatřicetiletý borec svůj tip na kajakáře a svého dobrého kamaráda. „Jenže rozhodlo hlasování sportovců, a to už prostě nešlo změnit,“ konstatoval dvojnásobný olympijský vítěz před odletem do dějiště her.

Překvapilo vás, že v pátek večer ponesete českou vlajku?

Nečekal jsem to. Když mě kolegové zvolili, tak to samozřejmě beru a moc rád se toho zhostím. Děkuji za důvěru, moc si toho vážím. Vlajku ponesu s hrdostí. Možná si toho vážím ještě o to víc, že v Paříži bude zahájení probíhat úplně jinak než jinde v minulosti. Bude svým způsobem výjimečné.

Co o něm víte?

Moc ne. V podstatě jen to, že se nebude defilovat na stadionu, ale pojede se v lodích na Seině. Věřím, že to v nezvyklých podmínkách dobře proběhne a že to nepokazím. (usmívá se)

Máte aspoň rámcovou představu, jak vstoupíte na loď a pak poplujete?

Fakt vůbec nic nevím. Teprve se dozvím, jestli budeme třeba někde na přídi a tam mávat vlajkou. Nemám ani informace, jestli na lodi bude jen česká výprava nebo se o ni ještě s někým podělíme. Jsem na to sám moc zvědavý.

Myslíte, že při vašem zvolení sehrála roli vaše vysoká postava?

To asi ne. Určitě by to zvládli i sportovci, kteří nevyrostli tak jako já. Spíš jde o to, aby vlajka byla pořádně vidět a byla co nejvýš. Možná proto jsem dostal přednost a se mnou i lukostřelkyně Maruška Horáčková, která je rovněž vyšší postavy. Už jsem jí psal, že jí gratuluju a že se moc těším na spolupráci.

Napadlo vás, že byste pozici vlajkonoše odmítl?

S Martinem Doktorem jsme o tom mluvili. Navrhoval jsem mu, aby vlajku nesl Jířa (Prskavec), ale snažil se mi rozmluvit, že to vyšlo z hlasování sportovců, a že by nebylo šťastné to odmítnout. Nakonec jsme se dohodli, že to vezmu. A to i proto, že chci být účastníkem neobvyklého zahájení. Být vlajkonošem na olympiádě je pro sportovce nejvíc. Udělám to velice rád. Těším se.

V Paříži vás budou podporovat vaši nejbližší, jak vám to pomáhá, když o manželce a dětech při zápasech víte?

Uvidíme se ještě před soutěží a pak budou v hale mezi diváky. Těším se, že tam budou se mnou. Osmiletý Toníček olympiádu už dost prožívá. Při té předchozí v Tokiu mě sledoval na obrazovce v hale Folimance a spíš ho prý zajímalo, jak se bude houpat na laně nebo skákat do duchen.

Toníček je nezastavitelný

Sám judo zkouší. Už se orientuje ve vašich soupeřích?

Ano. Pouští si záznamy jejich zápasů a zajímá se o ně. Před pár dny se mě ptal, proč je pařížská olympiáda známější než ta předchozí. Musel jsem mu vysvětlit, že i ta předchozí byla známá, jenže byl moc malý na to, aby to vnímal. Doufám, že ho zápasy v Paříži zaujmou a nebude zlobit, protože je jinak nezastavitelný. Na Grand Prix v Linci lítal všude možně po hale. Jen se zastavil na můj zápas a pak zase někam zmizel. (usmívá se)

Jak vám děti fandí?

Normálně na mě řvou… V hluku haly je občas zaslechnu, jak volají taťko. Když ale ostatní fanoušci křičí Krpoši, tak se k nim přidají. (směje se) Fandí a řvou. Po zápase se snažím za nimi zajít. Plácneme si a dám jim pusu za to, že mě pěkně povzbuzovali.

Může být Paříž vaše poslední olympijské vystoupení?

Už teď patřím ke starším judistům a za další čtyři roky to bude ještě víc znát. Teď si jdu za pařížským cílem a pak se uvidí, co přinese budoucnost. Určitě nechci být sportovcem, který ukončí kariéru a pak se bude vracet. Když toho jednou nechám, tak to bude napořád. Až čas ukáže, jak na tom budu zdravotně a jestli bych mohl za čtyři roky dělat judo na takové úrovní, abych mohl porážet nabušené mlaďochy a ještě si dovolit jet na další olympiádu.

Rozmýšlel jste se, jestli nastoupit v kategorii do 100, nebo nad 100 kg. Převážil pro druhou možnost fakt, že nebudete muset shazovat nadbytečné kilogramy?

Sehrálo to velkou roli… (usmívá se) Když jsem do stovky shazoval sedm kilo, tak to třeba třikrát šlo. Ale napočtvrté mi váha vylétla na 114 kilo. Ono se totiž tělo brání a dělá si nějaké rezervy. Prostě to později nebylo tak jednoduché. Šel jsem proto snadnější cestou a rozhodl pro těžkou váhu. Zvlášť, když vyšlo najevo, že by v Paříži nebylo možné nastoupit do obou hmotnostních kategoriích, což mě lákalo.

S kolika kily nastoupíte do těžké váhy?

Trochu mi hmotnost kvůli poledním tréninkovým fázím klesla. Klidně jsem za jeden den shodil čtyři kila. Bylo to hodně intenzivní přípravné období a skutečně jsem ždímal kimona. Myslím, že teď mám kolem 112 kilo a do závodního dne se zřejmě dostanu o nějakých pět kilo nahoru. Uvidíme, před takovým turnajem, jako je olympiáda, totiž nemá člověk takovou chuť k jídlu. (usmívá se)

Patříte v těžké váze mezi hubeňoury?

Samozřejmě. V Tokiu jsem byl ze všech nejlehčí a v Paříži budu nejspíš taky. Pro mě však není důležité, kolik vážím, ale jestli se cítím dobře.

close info Zdroj: se svolením Ivany Roháčkové zoom_in Lukáš Krpálek, Renata Zachová a David Klammert