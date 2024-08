Tom Daley

Britský skokan do vody je stálicí výběrů těch nejhezčích sportovců světa. Dnes už třicetiletý sportovec (na fotografii vlevo) se na svou první olympiádu podíval už v roce 2008. Když startoval v Pekingu, bylo mu přitom pouhých třináct let. A v následujících letech se propracoval i k úspěchům. V Paříži přidal čtyřnásobný světový šampion už pátou olympijskou medaili. Podobně jako Ceccon ani on není v žebříčcích mužské krásy žádným nováčkem, na letošní olympiádě zaujal třeba redaktory magazínu People. Ty zaujal ale i jeho parťák Noah Williams.