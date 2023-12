Rok 2024 už klepe na dveře a spolu s ním se čím dál tím hlasitěji ozývá největší sportovní událost následujících dvanácti měsíců. Olympijské hry odstartují v Paříži na konci července a řadu nadějí bude mít ve startovních listinách i Česká republika. Kolik si z francouzské metropole přivezou medailí?

Zleva šermíř Alexander Choupenitch, kanoista Lukáš Rohan, vodní slalomář Jiří Prskavec a judista Lukáš Krpálek ukazují své medaile. | Foto: ČTK

Z minulých olympijských her, které byly kvůli pandemii covidu přeloženy na rok 2021, se čeští sportovci vrátili s jedenácti cennými kovy. Ke čtyřem zlatým, které získali střelec Jiří Lipták, judista Lukáš Krpálek, vodní slalomář Jiří Prskavec a tenisové deblistky Barbora Krejčíková s Kateřinou Siniakovou, přidali ještě stejný počet stříbrných a tři bronzové.

V příštím roce by to mohlo být podobné. Češi si v Paříži pověsí na krk deset medailí. Tvrdí to alespoň analýza společnost Gracenote Sports.

Podle ní obhájí svou zlatou medaili z Japonska vodní slalomář Jiří Prskavec, nejcennější kov přidá kanoista Martin Fuksa a konkurentky nenajde ani ženský tenisový debl.

Druhé místo by měli v Paříži vybojovat oštěpař Jakub Vadlejch, který by tak ještě vylepšil umístění Vítězslava Veselého, jenž byl v Tokiu bronzový. Stříbrná bude podle Gracenote Sports i medaile, kterou si na krk pověsí mistryně světa v lukostřelbě Marie Horáčková.

Nejvíce by ale Češi měli získat medailí bronzových. Po zlatu přidá další olympijskou „placku“ Jiří Lipták v trapu, střeleckou sbírku rozšíří v třípolohové malorážce Petr Nymburský. Zadaří se i světovým šampionům v plážovém volejbale Ondřeji Perušičovi s Davidem Schweinerem, dvojskifu lehkých vah Miroslavu Vraštilovi a Jiřímu Šimánkovi a medailovou desítku doplní zápasník Artur Omarov.

Zisk deseti medailí má české výpravě stačit celkově na sedmadvacáté místo. Zvítězit by s přehledem měly Spojené státy americké se ziskem 126 cenných kovů, z toho 37 zlatých.

Jak moc přesné bývají predikce od Gracenote Sports se můžeme zpětně podívat například právě do Tokia. Tehdy bylo českým zástupcům předpovídáno osm olympijských medailí, nakonec jich z Asie přivezli jedenáct. Naopak na zimní olympiádě v Pekingu měli vybojovat tři cenné kovy, realitou však nakonec byly dva, od snowboardistky Ester Ledecké a rychlobruslařky Martiny Sáblíkové.