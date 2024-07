Kajakář Jiří Prskavec se bezprostředně po příletu do dějiště olympiády zapojil do štafety s olympijskou pochodní. Společně s dalšími šampiony ve vodním slalomu z Tokia Jessicou Foxovou, Ricardou Funkovou a Benjaminem Savšekem na raftu provezli tratí v Paříži pochodeň, kterou nesla olympijská vítězka z Londýna Emilie Ferová. Pak ji sám držel v ruce. Uvedl to Český olympijský výbor (ČOV).

Prskavcovi stejně jako dalším olympijským vítězům tuto poctu organizátoři nabídli při jeho přípravném kempu v Paříži. Přijal ji, ale nakonec na akci dorazil na poslední chvíli, protože jeho let z Prahy měl dvouhodinové zpoždění. "Bylo to na knap, ale nakonec se o mě krásně postarali. Čekalo na mě oficiální auto na letišti a stihnul jsem to," řekl Prskavec.

Dostal speciální bílé oblečení, které mají všichni účastníci štafety s olympijským ohněm. Na hlavě měl stejně jako jeho kolegové bílou helmu. I raft byl sladěný do barev cesty olympijské pochodně. V cílovém prostoru si olympijští vítězové z Tokia postupně předali pochodeň mezi sebou a na závěr zvedli pádla. "Nikdy jsem ten olympijský oheň, ten jediný, který na tom světě je, v ruce nedržel. Byl to pro mě docela silný, hezký okamžik. O to víc, že jsem tam byl s legendami našeho sportu. Moc se mi to líbilo," uvedl Prskavec, který na památku obdržel kroužek z pochodně.

Připomněl instrukce, které na úvod akce dostali. "Člověk to má držet s pokorou, která k tomu patří. Držet to hrdě, vážit si toho, že olympijský oheň je v jeho rukách," dodal dvojnásobný mistr světa, jenž bude zanedlouho v Paříži obhajovat olympijské zlato.