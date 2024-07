„Abych to řekl úplně na rovinu, tak jsem trochu utekl z Česka. Jet na měsíc do Paříže bylo dobré rozhodnutí, protože voda v tamním kanálu je hodně specifická. Hodně se mění. Řekl bych, že tak tři týdny trvalo, než jsem se naučil, v jakých místech si to víc pohlídat a kde se tam dá něco získat,“ vyprávěl olympijský vítěz z Tokia.

„Kromě jednou zablokovaného krku všechno proběhlo bez zranění, bez nemoci a bylo to opravdu dobře odtrénované. Věřím, že na hry odjíždím v nejlepší možné formě, v jaké aktuálně můžu být,“ poznamenal držitel bronzu z Ria.

Tour dostala přednost před Disneylandem

Jeden týden na soustředění měl volnější a na něj naplánoval příjezd rodiny. „Dokonce jsme vyrazili na Tour de France. Hodilo se to, protože etapa se jela asi dvě hodiny od Paříže,“ prozradil otec dvou malých synů.

„Nasbírali jsme spoustu žlutých čepiček, puntíkovaných kloboučků. Kluky to bavilo a vydrželi dvě hodiny stát v první řadě, aby viděli spurt do cíle. Byl to velký zážitek,“ pokračoval.

Synové dostali na výběr buď Disneyland, nebo Tour de France. „Oba víceméně řekli Tour, respektive to řekl Jiříček. Mareček má teď období, že chce všechno jako Jiříček. Takže to bylo Jiříkovo rozhodnutí. Jen jsem si říkal, jestli je ke sportu nevedeme až moc. Na druhou stranu si ale myslím, že se jim to fakt líbilo. Měl jsem radost, byl to moc pěkný den,“ líčil.

Na Seině budou trenčkoty pěkně vlát

Zmínil i návrat ke krosu. „Mám daleko točivější loď, která se chová víc jako slalomová. Řekl bych, že individuálně mi to docela šlo. V Troji jsme teď trénovali rychlost s Vítkem Přindišem, který je u nás v krosu nejlepší. Velkou roli hrají kila, která mi ale chybí. Proto se musím co nejvíc vyvarovat kontaktům. To je jediná šance jak postupovat. Ve chvíli, kdy narazím, odlítnu jak balonek,“ vysvětlil

Při fasování olympijské výbavy pochválil nástupovou kolekci. „Kdybych měl porovnat všechny tři kolekce, tak tahle se mi líbí nejvíc, a to nejsem žádný znalec módy. Hlavně se líbí manželce. Říkala, ať si vyberu co nejmenší velikost, aby to mohla nosit. Myslím, že při nástupu na Seině to bude vypadat pěkně,“ posuzoval.

„Také je pravděpodobné, že tam zafouká a trenčkoty nám budou pěkně vlát. Myslím, že tím zaujmeme. Jsem rád, že se toho nebojíme, nejspíš to vyvolá nějakou diskusi a nakonec se to bude líbit,“ pověděl o kolekci z dílny designéra Jana Černého.

Jiří Prskavec se tedy chystá na slavnostní nástup. „Mám i výhodu, že se kvalifikace jede čtyři dny po zahájení. V průběhu soutěží ani nebudu muset brzo vstávat, protože jezdíme odpoledne nebo spíš navečer. Takže když jeden den zůstanu třeba do dvou vzhůru, nebude to vadit,“ pochvaloval si.