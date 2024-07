„Prahnutí po medaili si zase užívám. A my ji přivezeme!“ zmínil Vraštil před cestou do francouzské metropole.

Naposledy v Tokiu měli smůlu, když na ně zbyla bramborová medaile. „Už si to moc nepřipouštím. Mám to tak, že si chci dokázat, že jsme na olympiádě zajeli, na co jsme opravdu měli,“ prohlásil zkušenější z nejlepší české posádky posledních let, která v roce 2022 na domácím mistrovství světa v Račicích skončila pátá.

Nebude chybět nostalgie

Olomoucký závodník startoval na prvních dvou olympiádách na čtyřce bez kormidelníka lehkých vah. Jenže kvůli změně v olympijském programu se přesunul do dvojskifu, což znamenalo vzít do rukou dvě vesla. „V Paříži chceme postoupit do finále a bojovat o medaili. Jenže takové ambice má kolem osmi posádek,“ zmínil otec malé dcery.

Nyní se na jezeře Vaire-sur-Marne bude jednat o loučení. Ale Miroslav Vraštil by konec kariéry neodkládal, ani kdyby to v Paříži nebyla pro lehké váhy definitivní labutí píseň. O to víc Čechy láká vrátit se s cenným kovem.

„Bude smutná tečka. A nebude chybět nostalgie, když naposledy vyrazíme na start,“ poznamenal Vraštilův parťák Šimánek o konci lehkovážné disciplíny, kterou na příštích hrách nahradí příbřežní veslování.

Veslařská olympijská regata se v Paříži pojede ve dnech od 27. července do 3. srpna.