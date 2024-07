Paříž se chystá na páteční slavnostní zahájení olympijských her.

/OD ZPRAVODAJE DENÍKU/ Největší sportovní událost na světě, ale také obrovské množství opatření, které jim komplikuje situaci. Obyvatelé Paříže si cení, že jsou po sto letech pořadatelským městem olympijských her, ale vadí jim řada omezení. „Od června je to noční můra pro všechny Pařížany. Radši jedu na dovolenou. Pryč z Paříže,“ kaboní se majitel tří obchodů ve francouzské metropoli Sebastien Villeroy.

„Moje firma sídlí v centru. Paříž jsem na tohle období opustil a jel do Avignonu, odkud můžu pracovat na dálku,“ volí stejný přístup designér Jean-Yves Le Porcher. „Současná opatření jsou ale nezbytná pro zajištění bezpečnosti a hladkého průběhu olympiády,“ dodává chápavě. Po celou dobu olympijských her platí nejvyšší bezpečnostní stupeň, takzvaný Vigipirate: urgence attentat, neboli urgentní hrozba teroristických útoků.

Uzavírky na silnici, v metru, v ulicích. Olympijské hry a extrémní bezpečnostní opatření obrátily Paříž vzhůru nohama. Místa, kudy proudily tisíce turistů, jsou najednou vylidněná. Policisté rozmístili na řadě míst zábrany. Některé restaurace zejí prázdnotou, prodavači v obchodech se nudí. Nezvyklý obrázek světové turistické metropole. Se začátkem olympiády se ale karta otočí, na hry má přijet až 16 milionů návštěvníků.

Paříž se chystá na páteční slavnostní zahájení olympijských her. | Video: Emmanuel Morel

„Obchodně je to teď katastrofa! Hotely a airbnb brutálně zdražily, turisté vůbec nepřijeli. Ulice jsou prázdné, v řadě restaurací je o padesát procent lidí méně. Olympijský efekt je v téhle fázi pro maloobchod nulový,“ zlobí se Sebastien Villeroy, který provozuje v módní čtvrti Le Marais obchody s koženým zbožím a kabelkami. Kvůli olympiádě najal více prodavačů než obvykle a doufá, že se dočkají turistů a zákazníků.

„Olympiáda v Paříži je určitě super projekt, ale pro Pařížany a turisty se změnil opravdu v noční můru. Opatření jsou neakceptovatelná pro současný byznys, normální život a krásu města,“ říká Véronica Thimon, rodačka z Paříže. Ani ona nezůstane během olympijských her doma. „V žádném případě! Máme možnost utéct a odejít na venkov.“

Naproti tomu Emmanuel Morel doma vydrží. I na něj ale dolehla bezpečnostní opatření. K tomu, aby se dostal do svého bytu, musel získat speciální povolení. „Bydlím na břehu Seiny a proto se mě týkají opatření kvůli zahajovacímu ceremoniálu. Nemám auto, používám kolo a metro, proto ta omezení nejsou pro mě tak hrozná,“ vysvětluje.

Slavnostní zahájení pod balkonem

Emmanuel se těší, až bude v pátek sledovat z balkonu, jak po Seině poplavou na lodích při grandiózním zahájení výpravy zúčastněných zemí. „Uděláme si s přáteli party u nás doma. Budeme zahájení sledovat střídavě v televizi a z balkonu, protože mám výhled na Seinu. Budeme tak mít kompletní show,“ spřádá plány na pátek 26. července.

Slavnostní zahájení budou sledovat i ti Pařížané, kteří město na dobu olympiády opustili. „To je jasné. Určitě se budu dívat s přáteli na televizi. Ze sportů se potom chystám sledovat hlavně gymnastiku a atletiku. Při nich předvádějí sportovci neuvěřitelnou zručnost,“ vybírá z rozsáhlého programu Jean-Yves Le Porcher.

Pařížané hlavně doufají, aby olympiáda v jejich městě proběhla bezpečně. „Věřím, že veškerá opatření jsou taková, aby zajistila bezpečnost všech účastníků a návštěvníků. Věřím, že přípravy byly důkladné a bezpečnostní složky jsou na tak velkou akci dobře nachystané. Opatření, které museli organizátoři udělat kvůli zajištění bezpečnosti, mohou z druhé strany představovat určité výzvy. Lidé se musí přizpůsobit. U mě jako designéra vede překonávání omezení a bariér často k inovativním řešením,“ podotkl Jean-Yves.

Navzdory policejním manévrům jsou Francouzi přesvědčeni, že olympiáda v jejich metropoli bude úžasným sportovním svátkem. „Doufám, že tyto hry budou příležitostí ukázat světu zvláštní dotek Francie, naši schopnost inovovat a předvést něco, co se ještě nikdy nestalo. Skutečnost, že některé sportovní disciplíny se budou konat přímo v prostoru historických památek nebo v jejich blízkosti, by měla přinést velkolepé zážitky,“ těší se Emmanuel Morel.

„Olympiáda v Paříži je fantastickou příležitostí pro město a jeho obyvatele. Je to šance předvést bohaté kulturní dědictví, kreativitu Paříže na celosvětové scéně. Těším se, jak hry spojí lidi,“ dodává Jean-Yves Le Porcher. Věří, že po nich se život v Paříži, kde bydlí přes třicet let, zase vrátí do starých kolejí.