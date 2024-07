Martin Fuksa

close info Zdroj: se svolením Ivany Roháčkové zoom_in Kanoista Martin Fuksa je podvanácté mistrem Evropy

Trojnásobný světový šampion a rovnou dvanáctinásobný mistr Evropy v rychlostní kanoistice. Což už o něčem svědčí. Na předešlých hrách v Tokiu ovšem skončil na kilometrové trati pátý, čímž tak zopakoval výsledek z LOH 2016 v Riu. Doma má stříbro a bronz z Evropských her v ázerbajdžánském Baku. Letos urval druhé místo na ME v Szegedu.

Fuksa bude ve Francii startovat hned ve dvou disciplínách. Zápolit hodlá na kilometrové trati v jednotlivcích i na pětistovce v deblu s mladším bratrem Petrem. Co se týče první kategorie, háček může tkvět v tom, že český reprezentant ve svém sportu vybojoval většinu velkých prvenství na neolympijské trati 500 metrů. Jako plus se naopak může jevit jeho ideální věk, zkušenosti i poměrně slibný výsledek z nedávného evropského šampionátu. Ve dvojici si stanovil cíl dostat se do finálové osmičky, protože zde podle něj panuje velká konkurence.

Zajímavost o sportovci: Až do pozdních školních let na ZŠ hrál hokej. Snem Martina Fuksy bylo prohánět se vedle Patrika Eliáše v barvách New Jersey. Mladý sportovec nakonec dal přednost kanoistice, v níž české barvy reprezentoval i jeho táta Petr, a to pod pěti kruhy v Atlantě 1996.