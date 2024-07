Na svém kontě má už tři olympijská vítězství a k tomu další tři cenné kovy z této vrcholné sportovní akce. Další mohla přidat v Paříži, ale to se nakonec nestane. Z nadcházející olympiády se totiž Charlotte Dujardinová odhlásila. Na vině není žádné zranění či nemoc, ale několik let staré video.

Co video znázorňuje, není zatím veřejné známé, britská olympionička a šampionka v jezdectví se každopádně jen pár dní před slavnostním zahájením z klání v Paříži odhlásila a vzápětí byla suspendována na šest měsíců za nepřiměřené chování ke zvířeti.

„Objevilo se video z před čtyř let, které ukazuje, že jsem se mýlila v úsudku během tréninku. Mezinárodní jezdecká federace to pochopitelně vyšetřuje. Rozhodla jsem se odstoupit ze všech soutěží včetně olympijských her v Paříži, dokud neproběhne proces vyšetřování," uvedla sportovkyně v prohlášení.

„To, co se stalo, bylo úplně mimo a neukazuje to, jak trénuji své koně a svěřence, ale neexistuje žádná ospravedlnění. Hluboce se stydím, měla jsem jít lepším příkladem,“ ví devětatřicetiletá závodnice.

Dujardinová slavila zlaté medaile na olympiádě v Londýně v roce 2012 a o čtyři roky později v Rio de Janeiru. Kromě tří zlatých, má i stříbro z Ria, před třemi lety v Tokiu skončila dvakrát na třetím místě.