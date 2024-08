Semifinále mužů bude pokračovat v pátek parkurem, bonusovým kolem v šermu, plaváním a závěrečnou kombinací běhu se střelbou. Ze dvou osmnáctičlenných skupin vždy devět pětibojařů postoupí do sobotního finále, přičemž dnešní šerm se bude do finále započítávat. Ženy nastoupí do semifinále v sobotu, finále je na programu v neděli.

Novotná v šermu získala 235 bodů a ztrácí 25 na vedoucí Elodie Clouvelovou z Francie, kterou na planši porazilo jen osm soupeřek. Hlaváčková do sobotního pokračování půjde s 205 body na kontě.

Vlach, který obhajuje páté místo z Tokia, vyhrál na planši jen 12 soubojů a patří mu až 32. pozice. Získal 185 bodů. Grycz s šermířskou bilancí 10-25 má na chvostu pole spolu s dalšími dvěma soupeři ještě o deset méně. Nejlepší šermíři, Ukrajinec Oleksandr Tovkaj a Egypťan Ahmad Aldžandí, mají 245 bodů za 24 výher.

"Není to ani zdaleka to, v co jsem doufal. Je to prostě špatný šerm a vzhledem k tomu, jak to máme v pětiboji postavený, tak s tímhletím se závodí těžko. Zítra se pokusím neudělat žádnou velkou chybu a uvidíme, jestli to bude stačit na finále, ale dobrý začátek to není," řekl zklamaný Vlach České televizi s poukazem na to, že bodová ztráta reálně znamená časovou ztrátu v sekundách pro závěrečnou kombinaci. Gryz hovořil podobně. "Dneska mi na planši nefungovalo nic, co funguje běžně. Nezbývá než zítra zabojovat, dát tam čtyři dobré disciplíny a doufat, že to klapne do finále," uvedl.