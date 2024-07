Je to nevyzpytatelné. Jako pavouk se šplhá po stěně a nikdo ani netuší, že může mít zdravotní problém. Adam Ondra však nechce před cestou do Paříže nic zanedbat a snaží se stav poraněné ruky maximálně zlepšit, aby mu na olympiádě nepřipravila nepříjemné překvapení.

Rameno se ozvalo před měsícem na olympijské kvalifikaci v Budapešti. Do vystoupení v Paříži ho však dělí ještě relativně dost času. Pro českého lezce začnou hry 5. srpna semifinálovým kolem kombinace.

Jedná se o specifické zranění. Potíž má se svalem či úponem rotátorové manžety. „K bolesti dochází v neobvyklé pozici, které se v lezecké hantýrce říká bekhend, což jsme převzali z tenisu. Problémem je vnitřní rotace. Při ní to může zabolet. V devětadevadesáti procentech o tom ale vůbec nevím. Ozve se to jen při určitých zátěžích. Větší nebezpečí hrozí při bouldrech,“ vysvětluje Ondra.

Když ruka vypne, jsem na zemi ani nevím jak

O předcházejícím víkendu kvůli tomu ve finále obtížnosti na Světovém poháru v Chamonix skoro vzdal. „Měl jsem samozřejmě v hlavě Paříž. Málem jsem se pustil. Na začátku cesty jsem přemýšlel, jestli mám pokračovat, abych si to dál nepokazil,“ přemítal.

Pak rameno zatuhlo a brněnský rodák se na tom snaží s fyzioterapeutem zapracovat, aby fungovalo i v extrémních pozicích. „Fyzioterapii se aktuálně věnuju denně o hodinu víc než obvykle,“ přiznal.

V poslední dnech se připravoval se soupeři v Rakousku, kde byly cesty podobné těm závodním. Proběhl tam i simulační závod. S dalšími lezci pak bude před cestou do Francie trénovat doma v Brně.

Sparringpartneři vyzkouší cestu před ním. To proto, aby mohli vysvětlit stavěčům, kde mají co změnit. Jde o to udělat stěnu těžší, aby co nejvíc odpovídala trase, jaká se dá očekávat na olympiádě. „Mám štěstí, že stavěčský tým je skvělý. Díky tomu jsem se v posledních měsících hodně přiučil,“ pochvaloval si.

V lezení není víceméně možné jít do akce přes bolest. „Já bych do toho v určitých pozicích přes bolest šel, ale v těle máme nějaké receptory, které ho chrání před větším zraněním. Ruka najednou vypne a jsem na zemi ani nevím jak,“ pokyvoval hlavou.

Už dostat se do finále bude náročné

Adam Ondra závodil i na předchozích hrách v Tokiu, kde skončil šestý v trojkombinaci. Pravidla však od té doby prošla změnami. Soutěží se jen v dvojkombinaci, která se skládá z boulderingu a lezení na obtížnost. Odpadlo lezení na rychlost, ale zase přibyli noví lezci.

„Objevili se ještě ani ne dvacetiletí mladíci. Jsou strašně našlapaní hlavně v lezení na obtížnost. Snad nám starším ještě tolik neutekli, ale první osmička bude šíleně nabitá. Probojovat se do finále bude obtížné, není možné dovolit si žádnou chybku,“ upozorňoval jednatřicetiletý olympionik.

Přesto nosí v hlavě nosí medailový sen. „Pokud bych cítil, že na to nemám, tak bych se na Paříž tak usilovně nepřipravoval. Asi bych i hodně váhal, jestli má význam tam jezdit. Jenže se domnívám, že šance na cenný kov pořád existuje,“ prohlásil.

„Jen musím do konce dotáhnout přípravu, dát do pořádku rameno, vyladit formu a mít v Paříži i trochu štěstí. Půjde také o to podat správný technický výkon, všechno psychicky ustát a hlavně se z toho nezhroutit,“ přál si. „Na stěně je potřeba nechat úplně všechno. A není to jen o finále, ale také tom, abych se do něj dostal.“