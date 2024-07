Musel to být docela nápor. V Szegedu zvládla olympijskou dokvalifikaci, na stavební fakultě pražské ČVUT dosáhla na titul inženýrka architektury a navíc do toho tak trochu nečekaně přišly zásnuby. „Na to ale z mé strany žádná příprava nebyla. Proběhlo to hladce, ale klaplo všechno,“ smála se pětadvacetiletá rodačka z Českého Krumlova.

Jak se vám v první polovině roku dařilo skloubit sport a školu?

Bylo toho doopravdy hodně. Nebylo to jen teď, ale vlastně celých šest let, co jsem ve stejné době začala s rychlostní kanoistikou a zároveň přišla do Prahy studovat vysokou školu. Hlavně ze začátku jsem si nebyla jistá, jestli dohromady zvládnu náročné studium a trénink olympijského sportu. Bylo to něco nového, ale naučila jsem se každé povinnosti věnovat střídavě.

V Krumlově jste se věnovala sjezdu na divoké vodě, jak došlo ke změně disciplíny?V podstatě náhodou. Když jsem přijela do Prahy, hledala jsem místo, kde bych mohla mít uloženou loď. Chtěla jsem primárně studovat architekturu a k tomu si trošku pádlovat. Dopadlo to ale tak, že mě kamarádi přemluvili na rychlostní kanoistiku a hned první rok jsem startovala na mistrovství republiky. Moc se mi do toho nechtělo, ale nakonec jsem kývla a vyjela medaili na kilometru a na pětistovce i dvoustovce byla ve finále. Na to konto za mnou přišel vedoucí vysokoškolského centra s dotazem, jestli bych za ně nechtěla závodit. No a pak už to jelo.

Jen škola a tréninky

Letos se škola a sport brutálně nakumulovaly, jak jste tím proplouvala?

Připravovala jsem se na vrchol sezony, kterým byla v té době olympijská kvalifikace, a zároveň finišovala na diplomové práci, která v případě studia na architektuře znamená diplomový projekt. Nebylo na něj moc času, navíc to obnáší obrovské množství práce. Prostě jsem nestíhala nic jiného než trénovat, nebo dělat věci do školy. Na druhou stranu jsem si tím mentálně ulevovala. Když jsem byla nervózní ze závodů, začala jsem myslet na školu a naopak.

Jak umocnilo vaší touhu po účasti na hrách seznámení s Josefem Dostálem, který patří k nejúspěšnějším českým olympionikům?

Dělala jsem neolympijský sport, a tak pro mě byla rychlostní kanoistika výzva. Stala jsem se nejlepší domácí kajakářkou, získala medaile na šampionátech v kategorii do 23 let a teď mám i pódiové umístění ve světovém poháru v seniorské kategorii. Výkonnost se po krůčkách zvedá a povedla se i olympijská kvalifikace, což mi pořád přijde neskutečný.

Trochu jste mi utekla z otázky, jestli vás v cestě za olympijským snem nějak ovlivnil váš přítel?To neumím úplně přesně říct… Nějaké umocnění tam asi vzniklo, i když si ho nepřipouštím. Díky Pepovi jsem ale poznala, že i olympijský medailista je úplně běžný člověk, že mezinárodní úspěch je dosažitelný a je možné se na hry kvalifikovat.

Jak jste se vůbec seznámili?

Asi nepřekvapí, že to bylo na vodě. Kanoistika není zase tak velký sport, takže jsme se potkávali na závodech. Hned v prvním roce jsem se dostala do reprezentace, takže těch závodů bylo ještě víc. A ten konkrétní moment spočíval v tom, že jsem přišla z jiného sportu a pokulhávala v technice pádlování. Pepa si toho všiml a byl ochotný mi s tím pomoci. Byla jsem za to neskutečně šťastná. To byl první objekt našeho zájmu, ale díky tomu jsme spolu trávili dost času a při tom došlo ke sblížení.

Zásnuby s tlouštěm

Pepovou vášní je rybaření, naučil vás to také?

Než jsme se seznámili, tak jsem rybařením nepřišla do styku. Postupně mě začal brát na ryby, respektive mi párkrát půjčil prut. Na to mám hezkou vzpomínku. Jednou jsem za ním přišla k vodě a neměl žádný úlovek. Půjčila jsem si prut a skoro okamžitě jsem chytila štiku. Úplně nadšený z toho nebyl a asi půl roku mi prut nepůjčil. (směje se) Teď už mám rybářský lístek a povolení. Když to vyjde, vyrážíme na ryby společně.

V červnu jste váš vztah povýšili zasnoubením. Jak k tomu došlo?

Seděli jsme v Krumlově na ostrově a házeli kachnám a rybám kousky rohlíků. Pak jsme si sedli na lavičku a Pepa se podíval proti proudu Vltavy a říká: podívej se tamhle plave krásnej velkej tloušť. Koukala jsem tam, ale nic jsem neviděla. Stoupla jsem si, abych měla lepší výhled, ale nic. Chtěla jsem říct, že jsem asi úplně slepá, ale když jsem se na Pepu otočila, klečel přede mnou s prstýnkem. (usmívala se)

Máte před sebou sportovní vrchol, s čím byste byla v Paříži spokojená?Je to premiéra, a tak nevím, co od toho očekávat. Kvůli tomu se snažím neklást si nějaké cíle. Chci zajet závod, s nímž budu spokojená, ale bez ohledu, na jaké místo to vyjde. Pro mě neskutečný úspěch, že jsem se na olympiádu probojovala.